Lesionado: por qué en River tienen temor por la lesión del Diablito Echeverri

El partido del sábado pasado, que marcó el inicio del segundo ciclo de Gallardo como entrenador de River, no fue el debut soñado. Aunque el Diablito Echeverri, de tan solo 18 años, abrió el marcador con un golazo, el equipo no pudo sostener la ventaja y Huracán empató antes del final del primer tiempo con un gol de Rodrigo Echeverría. Sin embargo, la verdadera preocupación surgió cuando Echeverri no salió a jugar el segundo tiempo, lo que desató especulaciones sobre su estado físico.