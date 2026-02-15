Los arqueros son figura en el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes: por ahora, empatan

El último enfrentamiento entre ambos terminó en triunfo para el Pincha, en las semifinales del certamen doméstico pasado.

El encuentro comenzó con mucha dinámica, aunque sin un dominador claro. Gimnasia , con el apoyo de su gente, intentó construir jugadas asociadas y prácticamente todas las pelotas pasaron por los pies de Nicolás Barros Schelotto. Estudiantes tuvo a la pelota parada como aliado fundamental, y priorizó la verticalidad: Guido Carrillo, con un testazo, avisó .

Promediando la primera mitad, la pierna fuerte abundó y hubo poco espacio para que los volantes pudieran prevalecer. Algunas incursiones individuales, sobre todo del Pincha, lo hicieron estar más cerca del gol: un interesante desborde de Fabricio Pérez , delantero recostado sobre el sector izquierdo, no llegó a buen puerto tras un buen corte de Renzo Giampaol i.

Sobre el cierre del período inicial, los de Eduardo Domínguez se mostraron superiores y tuvieron dos acciones inmejorables para abrir el marcador. Eric Meza definió mal tras haber escalado por el carril derecho; y Cristian Medina se encontró con Nelson Insfrán luego de un extraordinario pase de Carrillo. En el rebote, Pérez remató hasta en dos oportunidades y Enzo Martínez sacó la pelota sobre la línea . Mikel Amondarain, que reemplazó a un lesionado Rubén Neves, también tuvo la suya.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2023136283405471991&partner=&hide_thread=false ¡MILAGRO EN EL ÁREA DE GIMNASIA! ESTUDIANTES SE PERDIÓ EL PRIMERO



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/kIjyOzw1Am — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 15, 2026

El Lobo acusó recibo del flojo cierre de etapa y arrancó bien en el complemento: Franco Torres dejó en el camino a un defensor e intentó ejecutar un tiro al primer palo, pero Fernando Muslera lo atoró y le ahogó el grito con el pie. Leandro González Pirez, después de un centro pasado, punteó el balón y estuvo cerca de ampliar la ventaja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2023142521107251223&partner=&hide_thread=false ¡ENORME MUSLERA! Chelo Torres perdió el gol para Gimnasia



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/hQj3hK21Gi — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 15, 2026

La previa de Gimnasia-Estudiantes

En el marco de la quinta jornada del Torneo Apertura, Gimnasia y Estudiantes se miden en el clásico platense: el último antecedente de un compromiso entre ambos fue en las semifinales del certamen doméstico pasado, en el que el Pincha le ganó por la mínima a su máximo rival en el Bosque. El pleito, que se disputa en el estadio Juan Carmelo Zerillo, comienza a las 17, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y secundado desde el VAR por Fernando Espinoza. La transmisión está a cargo de TNT Sports.

Formación de Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gimnasiaoficial/status/2023112674192900525&partner=&hide_thread=false ¡Así forma Gimnasia!



#TorneoMercadoLibre

Seguí el partido por TNT Sports Premium

Suscribite al Pack Fútbol pic.twitter.com/4eiBZYIXPS — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) February 15, 2026

Formación de Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Alexis Castro, Cristian Medina, Fabricio Pérez; y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.