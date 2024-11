Marcelo Longobardi se va de Radio Rivadavia: a donde trabajará en 2025

TODO MAL EN RIVADAVIA



Después del desubicado desplante que hizo ayer Marcelo Longobardi en el pase con Jonatan Viale, hoy no se llevó adelante ese espacio.



Viale no evitó el tema y aprovechó a despegarse: "Una pena no hacer el pase con Marcelo, entiendo que está molesto,… pic.twitter.com/1swK4p6FbJ