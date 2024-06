Messi reveló cuál lugar de Argentina sueña conocer: "Lo tengo pendiente"

entrevista Messi.jpg Lionel Messi contó qué lugar de Argentina no conoce y quiere visitar en familia.

“Por el fútbol tuve la suerte de ir a todos lados y pasear por todo el mundo. Entre comillas, porque voy de un hotel a la cancha o a lugares de entrenamientos. Visité muchísimos lugares y tengo pendiente conocer Argentina que nunca tuve la oportunidad. Siempre lo hablamos con Antonela (Roccuzzo) de hacerlo en familia y visitar nuestro país que es maravilloso. Mucha gente de España me habla de lugares que estuvo por Argentina que no conozco”, dijo Messi.

“Siempre que tengo vacaciones voy a Rosario y más ahora que me cambió el calendario y las tengo en diciembre con las Fiestas y el verano en Argentina. Las Fiestas para mí son muy especiales y estar en Rosario con mi gente es sagrado. En un futuro cuando se termine todo esto voy a tener tiempo de sobra para poder visitar. Por ejemplo, Las Cataratas (de Iguazú) no las conozco y es un lugar tan típico para nosotros. Yo no lo visité y me gustaría ir. Antonela fue hace unos años con los nenes y me gustaría volver con ellos. Es algo que tengo pendiente”, contó el Campeón del Mundo.

Lionel Messi es team verano: “Me cambia el ánimo, el invierno”

Durante la charla, el capitán de la Selección Argentina agradeció vivir en lugares en donde no hay bajas temperaturas, y confesó que el frío le cambia el ánimo y lo perjudica a la hora de jugar al fútbol.

“No tengo prácticamente ropa de invierno. Hace mucho que no me pongo nada, solo una campera o un buzo o pantalón largo como mucho. Campera de abrigo hace mucho tiempo que no me pongo, es raro pero lindo. Me gusta mucho el verano, la paso mal con el frío”, contó Lionel Messi desde la concentración en Estados Unidos, a la espera del debut por la Copa América ante Canadá.

messi vacaciones verano.jpg

“La verdad es que me cambia hasta el ánimo cuando es invierno, que tiene su parte buena pero yo lo sufría en las canchas. Un poquito de frío y se me congela los dedos y no siento los pies. En Barcelona hace frío, pero no mucho, en París, sí. O cuando me tocó jugar en Inglaterra lo sufrí mucho. Siento los pies duros y se me duermen. Es verdad que tiene su parte linda, la de estar en casa calentito con los mates, una buena peli”, aceptó Messi.

Las confesiones de Messi: buen anfitrión, amante de los dulces y celoso

“Me gusta ser anfitrión, invitar, tener gente en casa y organizar. Cuando estoy en Rosario nos juntamos mucho en mi casa porque es más difícil movilizarme con mi familia. Generalmente, lo hacemos en casa”, contó Lionel Messi a la hora de responder si le gusta hacer asados o prefiere ser invitado. Y reveló su debilidad al comer.

MESSI ASADO.jpg

“Nada especial, nada raro en los asados. Sí me gusta mucho el tema de los postres, más que el asado. Soy muy de dulce. Un buen helado después del asado está bueno y no puede faltar. Soy muy normal para el tema de las comidas. Siguiendo con el tema de los postres la crema catalana de Barcelona es un postre que comí de chiquito y me gusta mucho”, contó.

Cuando le pidieron que contara cómo fue el inicio de su historia de amor con Antonela Roccuzzo, Lionel Messi también contestó si es una persona celosa. “Ahora no, la verdad. Sí cuando era más joven era celoso. Cuando era pibe y estábamos de novios sí, al principio, después ya no”, contó.