Minuto a minuto: Boca ya juega ante Defensa con la misión de volver a la victoria

El equipo de Miguel Ángel Russo viene de dos empates consecutivos y busca regresar al triunfo en Florencio Varela.

Tras igualar un par de partidos seguidos, Boca llegó al estadio Norberto "Tito" Tomaghello con el objetivo de volver ganar. El xeneize ya juega frente a Defensa y Justicia por la décima fecha de la Copa de la Liga en su versión Clausura, donde es uno de los animadores del grupo A.

La novedad es la presencia de público visitante habilitado para este partido que acompaña al conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo en Florencio Varela.

SÍNTESIS

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.

Estadio: Norberto Tomaghello

Árbitro: Jorge Baliño

