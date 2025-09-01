Nico González, de la acusación de infidelidad a ser refuerzo del Atlético de Madrid

El volante ofensivo de la selección fue protagonista de distintos programas de espectáculos y deportivos en los últimos días.

En los últimos días, Nico González fue noticia por diferentes motivos en distintos medios. Hace un par de días, su expareja salió hablando en un móvil primero y en un programa de streaming después contando como descubrió la supuesta infidelidad de quien fuera su novio . Además, este lunes se confirmó la incorporación del futbolista al Atlético de Madrid, donde será dirigido por Diego Pablo Simeone.

El zurdo es bicampeón de América con la selección argentina y en las próximas horas llegará al país para la doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

En declaraciones a América TV, la exnovia de González relató: “ Es muy polémico . La realidad es que en la casa que teníamos en Italia teníamos cámaras de seguridad y él pensó que yo no las tenía más porque mandó a cambiar las contraseñas, pero yo las seguía teniendo porque estaban con mi mail”.

“Llegué a Ezeiza, supuestamente alguien me iba a ayudar con las valijas, le escribí porque no había nadie esperándome para ayudarme. Le escribí, no me respondía, no me respondía, no me respondía y dije: ‘A ver qué cara… está haciendo’. Y me la comí, estaba con otra chica”, detalló la joven de 25 años que fue novia de González hasta julio pasado.

“Me comí todo el chamullo que me había dado el día anterior, que me había llorado y dije ‘bueno, quedó todo bien’, me había dicho que me iba a ayudar económicamente y resulta que se me cagó de risa en la cara. No los vi en nada privado. No hay cámaras en los cuartos gracias a Dios. Los vi en el living, en la pileta...”, indicó.

“Re morbo, pero me súper sirvió ver todo eso para cerrar para siempre el capítulo. Cerrás o cerrás, olvidate. No le di lugar a que me explique nada. Lo bloqueé de todos lados”, finalizó la modelo.

Embed LA PALABRA DE PALOMA, LA EX DE NICO GONZÁLEZ



"No nos separamos por Sabrina Rojas, pero sí sumó"

"Me sentí súper humillada cuando vi ese video"

"No me molesta que salga, pero hay límites"

"No tengo nada de que hablar con Sabrina"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/rzFgmJm6qg — América TV (@AmericaTV) August 28, 2025

Por fin una noticia deportiva de González

El paso de Nico por la Juventus no fue para nada relevante. En un equipo que está en decadencia como otros tantos grandes de Europa, al igual que el Manchester United, el argentino no tuvo buena temporada y anotó cinco goles en 40 partidos.

Este lunes se oficializó la llegada de González de la Juventus al Atlético de Madrid. "Nico González superó el reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria", informó el club colchonero en sus redes sociales.

La operación es un préstamo por un año con opción de compra, que se transformará en obligación si se cumplen ciertas condiciones a lo largo de la temporada. Si se concreta esa venta, sería de aproximadamente 33 millones de euros.

Para el jugador formado en Argentinos Juniors, confeso hincha de River, esta es una oportunidad de relanzar su carrera, que después de Stuttgart y Fiorentina tenía buenas perspectivas, pero su bajo rendimiento en Juventus lo bajó de la consideración general.

De hecho, en los últimos meses fue más nombrado por los programas de espectáculos en su país a raíz de la acusación de infidelidad antes mencionada que por sus producciones futbolísticas.