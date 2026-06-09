Peligra el amistoso de la selección Argentina: un fuerte diluvio podría suspender el partido

La lluvia y la amenaza de tormenta eléctrica en Alabama pone en riesgo el encuentro ante Islandia, en la previa del Mundial.

La selección Argentina disputa su último amistoso previo al Mundial 2026 contra Islandia , aunque el encuentro está en peligro por las fuertes lluvias que afectan al campo de juego del Jordan-Hare Stadium, ubicado en Auburn, Alabama. Además, por el protocolo de tormenta eléctrica, también podría suspenderse.

Las posibles condiciones del partido amenazan al plantel de Lionel Scaloni, que viene con varios jugadores tocados físicamente , por lo que jugar en una cancha con mucha agua podría afectar el estado físico de los futbolistas.

El partido, que está estipulado para arrancar a las 22 de Argentina, podría estar en peligro por las condiciones del campo de juego en Alabama. Desde las gradas bajan cataratas de agua, que se empezó a acumular en el cesped.

Según explicó la organización, el campo del Jordan-Hare Stadium cuenta con un gran sistema de drenaje, por lo que, si paran las lluvias, no habrá problemas para que se seque totalmente la cancha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/2064461218849378726?s=20&partner=&hide_thread=false Lluvia torrencial en Auburn, Alabama. A menos de cuatro horas de que se juegue Argentina - Islandia. pic.twitter.com/7kuaXEo1vg — Gastón Edul (@gastonedul) June 9, 2026

Pero, otra de las amenazas es la del protocolo por tormentas eléctricas, que ya se hizo conocido en el Mundial de Clubes. Si cae un rayo en un radio de 15 kilómetros, el encuentro se frena instantáneamente.

Una de las grandes preocupaciones para la selección Argentina tiene que ver con el estado físico de algunos jugadores, y la posibilidad de alguna molestia con este tipo de condiciones climáticas.

El mayor miedo puede estar con la presencia de Lionel Messi en el encuentro, ya que se confirmó que sumará minutos en la previa del Mundial, a pesar de arrastrar una fatiga que sufrió con Inter de Miami.

Esto podría cambiar los planes de Lionel Scaloni, que había hablado en conferencia sobre los lesionados y sobre la presencia del capitán argentino en este amistoso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/2064117572866351519?s=20&partner=&hide_thread=false Confirmado: Leo Messi va a jugar mañana. No definieron si va a ser titular. pic.twitter.com/9N9yh2ZLBL — Gastón Edul (@gastonedul) June 8, 2026

La palabra de Scaloni en la previa del amistoso contra Islandia

Lionel Scaloni confirmó la participación de Messi en el amistoso ante Islandia. El técnico albiceleste aseguró que el capitán “va a jugar", aunque no sabe cuantos minutos para prevenir posibles “riesgos”.

"No sé cuántos minutos va a jugar. Tengo que hablar con él para evitar riesgos. Quiero que Lionel esté bien. Su rol en el Mundial es importantisimo", remarcó el DT en conferencia de prensa.

Scaloni, no evitó hablar sobre los jugadores tocados que preocupan en la previa del Mundial y enfatizó sobre todo al arquero: "El viernes será un día clave por el dedo de Emiliano Martínez". Asimismo, reveló que "la idea es tener para el miércoles al reemplazante de Leonardo Balerdi".

Por el resto de los jugadores, señaló que "la mayoría tienen el alta: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz ya están disponibles; mientras que la molestia de Julián Álvarez se esta yendo poco a poco".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/estebanedul/status/2064119275099509007?s=20&partner=&hide_thread=false “Messi va a sumar minutos mañana”



“Molina, Montiel y Paz están disponibles”



“El miércoles queremos tener al reemplazante de Balerdi”



Por lo que el DT expresó el jugador que ingrese por Balerdi no esta con el grupo.



Quien será? pic.twitter.com/uIqzCTeIfM — Esteban Edul (@estebanedul) June 8, 2026

"Estamos tranquilos porque los jugadores no me van a poder mentir con su estado físico al momento de exigirles el 100% para tomar decisiones", advirtió. Finalmente el técnico argentino señaló: "Quiero que terminen los amistosos para poder preparar el partido debut ante Argelia".