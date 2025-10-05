Picante empate entre River y el Central de Di María: el Millonario se quedó con 10
El Millonario, que viene de eliminar a Racing en la Copa Argentina, tiene una parada brava contra el Canalla en el Gigante de Arroyito.
Ante un ambiente hostil, River exhibió un perfil ofensivo al arranque del compromiso que no se diluyó pese a las aproximaciones iniciales de Ángel Di María, el más peligroso de Rosario Central. De hecho, el que frotó la lámpara antes de los primeros 10 minutos fue Juanfer Quintero: el colombiano le puso un pase extraordinario a su coterráneo Miguel Borja, que definió cayéndose al piso para poner el 1-0 y sacarse la mufa.
El dominio de la visita, sin embargo, duró poco. El Canalla no se mostró golpeado por el tanto en contra y, con sus tres principales hombres de ataque, complicó a la defensa rival. El empate llegó tras una desatención defensiva a la salida de un córner: Facundo Colidio no pudo rechazar el balón y le quedó a Franco Ibarra, que sacó un latigazo inatajable para que el encuentro quede empardado.
Con el correr de los minutos, el partido se empezó a calentar y la tensión se apoderó de los jugadores. El Colibrí había anotado el segundo para los de Núñez, pero la conquista fue anulada por una posición adelantada de Colidio en la misma acción. Al rato, Angelito quiso desnivelar por el sector derecho y Juan Portillo, que ya tenía tarjeta amarilla, lo bajó con una tremenda falta: se ganó la segunda amonestación en tan solo un minuto y el reproche de Marcelo Gallardo, que ni lo miró.
La previa de Rosario Central-River
Luego de eliminar a Racing en la Copa Argentina, River visita este domingo a Rosario Central, en un encuentro clave correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura: el compromiso enfrenta a dos de los candidatos que tiene la Zona B. El partido. que comienza a las 21.15, se disputa en el Estadio Gigante de Arroyito y se puede ver a través de ESPN Premium. El árbitro es Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR lo secunda Diego Romero.
Formación de Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Formación de River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
