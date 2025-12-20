Platense y Estudiantes van por el Trofeo de Campeones en la última copa del 2025

El Calamar, campeón del Torneo Apertura; y el Pincha, que se consagró en el Clausura, se medirán por un nuevo título en el fútbol argentino.

La previa de Platense-Estudiantes

Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentarán en un encuentro que definirá al nuevo ganador del Trofeo de Campeones que, además, otorga la clasificación a varias finales y es el último partido doméstico del año. El compromiso, programado para las 18, se llevará a cabo en el Estadio Único de San Nicolás y se puede ver a través de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, secundado desde el VAR por Pablo Dóvalo.