Platense y Estudiantes van por el Trofeo de Campeones en la última copa del 2025

El Calamar, campeón del Torneo Apertura; y el Pincha, que se consagró en el Clausura, se medirán por un nuevo título en el fútbol argentino.
La previa de Platense-Estudiantes
Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentarán en un encuentro que definirá al nuevo ganador del Trofeo de Campeones que, además, otorga la clasificación a varias finales y es el último partido doméstico del año. El compromiso, programado para las 18, se llevará a cabo en el Estadio Único de San Nicolás y se puede ver a través de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, secundado desde el VAR por Pablo Dóvalo.
Formación de Platense: Federico Losas; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera, Franco Zapiola; Guido Mainero, Ignacio Schor y Ronaldo Martínez. DT: Walter Zunino.
Formación de Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Gastón Benedetti; Santiago Ascascibar, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.
Te puede interesar...
Leé más
Ya respondió: qué le dijo Paulo Dybala a Boca en medio de los rumores sobre su llegada
Victoria contundente de Pérfora y más violencia en la final del Pre Federal de básquet
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario