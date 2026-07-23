Quién es el futbolista uruguayo que murió y que días atrás protagonizó una polémica en Argentina

El delantero uruguayo falleció por un paro cardiorrespiratorio. Había surgido en Peñarol y recientemente había quedado en el centro de la escena por un episodio durante una prueba en Deportivo Riestra.

El fútbol uruguayo atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Bruno Bentancor , delantero de apenas 22 años que falleció este miércoles como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. La noticia fue confirmada por Deportivo Italiano , club de la Primera División Amateur de la Asociación Uruguaya de Fútbol , donde el atacante disputaba la temporada 2026.

La muerte del futbolista también generó conmoción en Argentina, ya que su nombre había ocupado los titulares deportivos pocos días antes por una prueba que realizó en Deportivo Riestra y un episodio ocurrido durante su estadía en Buenos Aires.

La institución uruguaya comunicó la noticia a través de sus redes sociales con un sentido mensaje dedicado al delantero: "Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí, nuestro jugador Bruno Bentancor, o mejor conocido como 'Bola', acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio", expresó el club.

Luego agregó: "Vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano. QDEP y, como dirías vos, primo Bola, hay que ver".

Bentancor había llegado recientemente al equipo y alcanzó a disputar cuatro partidos, en los que convirtió dos goles.

De Peñarol al exterior

El delantero comenzó su formación en Fénix y en 2022 pasó a las inferiores de Peñarol. Su debut en Primera División llegó el 25 de marzo de 2023 frente a Liverpool de Uruguay, bajo la conducción técnica de Alfredo Arias.

Con el conjunto aurinegro disputó 14 partidos y posteriormente continuó su carrera en distintos clubes. Jugó en Everton de Chile, donde marcó un gol en siete presentaciones, luego pasó por Rentistas y Cerro, y más tarde integró la reserva de Al Ain, de Emiratos Árabes Unidos.

Tras regresar a Uruguay estuvo cerca de jugar en Cerrito, aunque rescindió su contrato antes de debutar. Finalmente se incorporó a Deportivo Italiano, donde atravesaba un buen comienzo con dos tantos en apenas 104 minutos de juego.

La prueba en Deportivo Riestra que lo había puesto en las noticias

El nombre de Bentancor también había tomado notoriedad en Argentina días antes de su fallecimiento. El delantero viajó a Buenos Aires para realizar una prueba futbolística en Deportivo Riestra, aunque finalmente no fue incorporado.

Durante esa estadía protagonizó un episodio que se viralizó luego de que cámaras de seguridad registraran el momento en que retiraba indumentaria deportiva perteneciente a otros futbolistas del plantel.

La situación no llegó a la Justicia. Bentancor abonó el valor de los elementos retirados y Deportivo Riestra decidió no presentar una denuncia, por lo que el futbolista regresó a Uruguay para continuar su carrera.

El conmovedor mensaje de un amigo

La noticia provocó múltiples muestras de dolor en el ambiente del fútbol uruguayo. Uno de los mensajes más emotivos fue el del mediocampista brasileño Ignacio Sosa, quien compartió equipo con Bentancor desde las categorías infantiles y luego en Fénix y Peñarol.

"De esas noticias que uno no se quiere enterar nunca. Mi hermano de la vida. Nos tocó empezar este sueño juntos, en el barrio, en la calle, y terminamos compartiendo momentos que nunca imaginamos", escribió.

Y completó: "Quien te conoce sabe el corazón que tenías y lo buena gente que siempre fuiste. Me voy a quedar con todos los recuerdos buenos que tenemos juntos. Esa lealtad que siempre tuviste con los tuyos, y ese compañerismo único. Por todo eso, gracias amigo, te voy a llevar siempre en mi corazón. Que en paz descanses, Negrón".