El club que hace años tiene capitales árabes es, por lejos, el que más gastó en las últimas dos temporadas de toda Europa.

Pese a tener como entrenador a Pep Guardiola, las compras que hace e l Manchester City no siempre funcionan. La relación entre el dinero que gasta el dueño Mansour bin Zayed Al Nahaya n y la efectividad dentro de la cancha es cada vez más desigual.

A comienzos de año, el jeque del City gastó 212 palos verdes para reforzarle el equipo a Guardiola. Llegaron el delantero Omar Marmoush (foto), el volante Nicolás González, el defensor uzbeco Abduqodir Husanov y el defensor Vítor Reis, proveniente de Palmeiras.

La desproporción entre lo futbolístico y lo económico es obscena y el último jugador que dieron a préstamo es otra muestra de ello.

El refuerzo más caro anduvo a cuentagotas y fue cedido

El inglés Jack Grealish dejó de ser jugador del Manchester City y continuará su carrera en el Everton, tras ser cedido por un año con opción de compra de 58 millones de euros.

El delantero inglés, que llegó al club en agosto de 2021 por 120 millones de euros, no logró justificar la inversión y perdió protagonismo en el equipo dirigido por Josep "Pep" Guardiola, lo que derivó en su salida.

La decisión se oficializó este martes, cuando se filtró una imagen del futbolista de 29 años firmando contrato con el conjunto de la ciudad de Liverpool.

grealish

La operación se concretó luego de una temporada con escasa participación: Grealish fue titular en apenas 16 partidos y quedó fuera de la convocatoria para el Mundial de Clubes, reflejo de su bajo nivel y del lugar que ocupaba en la competencia interna por los puestos de extremo.

Durante sus cuatro años como jugador del City, el ex Aston Villa disputó 157 encuentros, marcó 17 goles y dio 23 asistencias, de los que su primera temporada fue la más activa, con 39 partidos jugados, 31 titularidades, seis goles y cuatro asistencias.

Sin embargo, con el paso del tiempo fue perdiendo espacio ante la consolidación de figuras como Phil Foden, Bernardo Silva y Jeremy Doku, y la reciente incorporación de Rayan Cherki por 36.5 millones de euros.

Grealish deja el club con siete títulos obtenidos, entre ellos tres Premier League y la Champions League 2023 y su salida marca el cierre de un ciclo que comenzó con grandes expectativas y terminó con una cesión a un competidor directo en la Premier League, en busca de recuperar continuidad y nivel competitivo.

Cabe mencionar que no tuvo la misma influencia en todas las consagraciones, por lo cual lo invertido y su efectividad tienen carácter relativo.