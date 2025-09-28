Racing e Independiente juegan el Clásico de Avellaneda

La Academia recibe al Rojo, que cuenta con el estreno del entrenador Gustavo Quinteros como la mayor novedad.
Racing e Independiente chocan este domingo en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se juega desde las 15.15 horas de Argentina en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón. Se podrá ver por ESPN Premium.
Se trata de un clásico con realidades muy diferentes entre el equipo de Gustavo Costas, que llega tras clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores; y el del debutante Gustavo Quinteros, que todavía no ganó en el certamen local.
Las formaciones de Racing vs Independiente
Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Matías Abaldo, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.
Cómo ver en vivo Racing vs Independiente
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
