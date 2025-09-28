Deportes La Mañana Racing Racing e Independiente juegan el Clásico de Avellaneda

La Academia recibe al Rojo, que cuenta con el estreno del entrenador Gustavo Quinteros como la mayor novedad.







Racing juega de local en el Cilindro de Avellaneda.

Racing e Independiente chocan este domingo en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se juega desde las 15.15 horas de Argentina en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón. Se podrá ver por ESPN Premium.

Se trata de un clásico con realidades muy diferentes entre el equipo de Gustavo Costas, que llega tras clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores; y el del debutante Gustavo Quinteros, que todavía no ganó en el certamen local.

Las formaciones de Racing vs Independiente Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.