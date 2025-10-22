Racing empata ante Flamengo por la ida de las semifinales en la Copa Libertadores

La Academia está a un paso de la final y sueña con volver a Argentina con un buen resultado en Brasil, para definir en el Cilindro.

Racing tendrá una prueba durísima este miércoles , cuando visite al Flamengo de Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Este encuentro, que será uno de los más importantes para la “Academia” en las últimas décadas, se llevará a cabo en el Estadio de Maracaná a partir de las 21:30 y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney+. El árbitro designado fue el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.

En un duelo que comenzó sin aproximaciones claras, las dos primeras situaciones las creó Flamengo, donde tuvo que intervenir Facundo Cambeses .

La primera ocasión para la Academia fue un córner al primer palo del mediocampista Agustín Almendra, que fue punteado por el delantero Santiago Solari, con un remate alto que fue despejado por el arquero Agustín Rossi.

Sin embargo, la ambición del Mengao no cesó: sobre el final de la primera etapa, tuvo una de las más claras del encuentro, donde después de una serie de rebotes en el área, el delantero Pedro improvisó una pirueta en el borde del área chica para rematar con la cara externa del pie, con un tiro que fue contenido por Cambeses.

Las formaciones de Racing y Flamengo

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Luiz Araujo, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal; Pedro. DT: Filipe Luis.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Agustín Almendra, Bruno Zuculini, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.