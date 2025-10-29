Racing empata ante Flamengo por la vuelta de las semis

La Academia debe remontar un 0-1 en contra luego de la derrota en Río de Janeiro con el gol en contra de Marcos Rojo.
Racing recibe a Flamengo este miércoles, en el marco del partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El encuentro se juega en Estadio Presidente Juan Domingo Perón, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.
En busca de la final, el último equipo argentino debe remontar el 0-1 del Maracaná. El ganador enfrentará al vencedor entre Liga de Quito y Palmeiras, que se define el jueves.
En el inicio del partido, Racing avisó que está aún con vida: Un centro desde la derecha del defensor Facundo Mura habilitó al delantero Tomás Conechny, cuyo cabezazo potente y bajo por el poste derecho del arquero rival fue desviado al córner por Agustín Rossi.
Aunque minutos después, un centro rasante desde la izquierda cruzó toda el área y le quedó al carrilero Guillermo Varela, que remató de primera y no pudo con el achique de Facundo Cambeses.
Las formaciones de Racing y Flamengo
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Agustín Almendra, Bruno Zuculini. Juan Nardoni, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leonardo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Luiz Araujo, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal; Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.
Cómo ver en vivo Racing vs Flamengo
El partido será transmitido en Argentina por Telefe, la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
