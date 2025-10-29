Racing empata ante Flamengo por la vuelta de las semis

La Academia debe remontar un 0-1 en contra luego de la derrota en Río de Janeiro con el gol en contra de Marcos Rojo.

Racing recibe a Flamengo este miércoles, en el marco del partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores 2025 . El encuentro se juega en Estadio Presidente Juan Domingo Perón, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.

En busca de la final, el último equipo argentino debe remontar el 0-1 del Maracaná. El ganador enfrentará al vencedor entre Liga de Quito y Palmeiras, que se define el jueves.

En el inicio del partido, Racing avisó que está aún con vida: Un centro desde la derecha del defensor Facundo Mura habilitó al delantero Tomás Conechny , cuyo cabezazo potente y bajo por el poste derecho del arquero rival fue desviado al córner por Agustín Rossi .

Aunque minutos después, un centro rasante desde la izquierda cruzó toda el área y le quedó al carrilero Guillermo Varela, que remató de primera y no pudo con el achique de Facundo Cambeses.

Las formaciones de Racing y Flamengo

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Agustín Almendra, Bruno Zuculini. Juan Nardoni, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leonardo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Luiz Araujo, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal; Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Cómo ver en vivo Racing vs Flamengo

El partido será transmitido en Argentina por Telefe, la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.