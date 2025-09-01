Racing sufrió otra derrota: los fallos del neuquino Arias que desataron la furia en redes sociales
El arquero falló en dos de los goles de Unión, que superó 3 a 2 a la Academia como visitante el domingo a última hora.
Gabriel Arias es un arquero importante en la historia de Racing, ya que ganó seis títulos y es el actual capitán del plantel que conduce Gustavo Costas. Sin embargo, algunos errores recientes lo dejaron cuestionado y así se plasmó en las últimas horas en las redes sociales, donde los hinchas de la Academia hicieron tendencia al apellido del neuquino.
En el triunfo de Unión de Santa Fe sobre el conjunto albiceleste en Avellaneda, por 3 a 2, Arias falló en una pelota aérea en la primera parte, que derivó en el empate de Marcelo Estigarribia, y luego en una salida apresurada que terminó en el gol de Augusto Solari, en el complemento.
Una noche para el olvido
El conjunto de Avellaneda inició el partido con el pie derecho, con un tanto de su delantero estrella Adrián Martínez.
En el minuto 23, Racing abrió el marcador cuando Maravilla aprovechó un rebote de la defensa de Unión y envió la pelota al fondo de la red.
Sin embargo, a los 29', Unión lo empató con el cabezazo del delantero Marcelo Luciano Estigarribia en el área chica tras un córner. Allí empezaron las críticas a Arias y al defensor Franco Pardo, que no fueron firmes marcando cerca del arco propio.
Para colmo, antes del final del primer tiempo, el “Tatengue” lo dio vuelta. Cristian Tarragona finalizó una jugada colectiva con una definición precisa que sorprendió a Gabriel Arias y así la visita se fue arriba al descanso.
En el complemento, el conjunto dirigido por Leonardo Carol Madelón continuó con la misma intensidad ofensiva. Mientras que el equipo de Gustavo Costas tuvo problemas en la elaboración de juego de mitad de cancha en adelante, aunque igual generó un par de atajadas de Matías Tagliamonte tras dos pelotas paradas.
Los minutos pasaban y el triunfo se sentenció cerca del cierre. Fue a los 37', cuando Unión amplió su ventaja en el marcador del Cilindro. Augusto Solari finalizó una jugada colectiva con un disparo preciso, en el cual el Arias salió muy apurado y pagó caro el error.
En los instantes finales, a los 45+3, Racing achicó la ventaja de Unión en el marcador. El lateral Facundo Mura ejecutó un disparo potente de zurda que hizo estéril la voleada del arquero Tagliamonte.
Un verdadero golazo que no pudo revertir el desenlace del partido, cuyo pitazo final determinó la quinta caída de la Academia en siete partidos de la Copa de la Liga en su versión Clausura.
Apenas terminado el partido, el guardameta de Racing declaró: "No nos gusta perder, hay que trabajar los errores. Me hago cargo como lo he hecho siempre, soy el principal responsable de esta derrota. Entonces, trabajar, corregir y mejorar, que es la única forma que conozco".
Las redes contra Arias
El apellido del neuquino estuvo entre los temas más nombrados hasta las primeras horas de la tarde del lunes, a partir de las críticas y chistes que se hicieron en las redes sociales.
Te puede interesar...
Leé más
Otro más: el argentino que se suma al Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho
Nico González: de la polémica infidelidad a su llegada al Atlético de Madrid
-
TAGS
- Gabriel Arias
- Racing
- Unión
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario