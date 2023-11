Riquelme: "Dije que íbamos a ganar 95 a 5, pero va a ser por más"

" En un momento dije que íbamos a ganar 95 a 5. Me equivoqué, creo que vamos a ganar por más diferencia ", pronosticó el ex crack del Xeneize, mientras cientos de hinchas realizaban un banderazo en su apoyo en las puertas de La Bombonera.

Riquelme: "Quieren privatizar el club"

Desde la Bombonera, Riquelme aseguró que la intención de Macri e Ibarra es privatizar el club. “Esta gente quiere volver al club, privatizarlo y no que se vote nunca, nunca, nunca más. Eso no puede pasar. El club es de los hinchas. Le vamos a pedir a la jueza que nos habilite para el día domingo, y que todos los socios activos están en condiciones de votar. Quiero que voten todos. Estos tres personajes lo quieren para ellos, lo quieren privatizar. Quieren que sea el primer club privatizado del país”, fustigó.

Además fue consultado sobre la polémica respecto a traer o no al 9 de Qatar que había denuncia Riquelme hace unos días, y que confirmó Macri en una entrevista. El vicepresidente estimó que el expresidente de la nación tiene “el ego muy alto” y que no era su trabajo quedar bien con ningún amigo de él.

Grave denuncia contra Macri

“Cómo vas a pedirle a un amigo tuyo para que traiga un jugador para que juegue en la primera de Boca, ya sea socio o conocido, no me meto en eso. Claramente son un poquito más que amigos, por algo nos quedamos sin sponsors. Yo con la otra persona no tenía que quedar bien, no la conozco”, dijo sobre el pedido del emir de Qatar emir Tamim bin Hamad Al Thani.

Riquelme.jpg Riquelme, símbolo e ídolo de Boca como jugador, está viviendo horas convulsionadas por las elecciones en el club.

“Me parece una vergüenza porque es el club más grande del mundo, y cuando este señor me dijo que traiga a un amigo y que juegue en la Copa Argentina, eso te dice cómo son ellos”, criticó.

En ese sentido insistió en que se tratan de las elecciones más simples del club y que la Comisión Directiva tiene todo preparado para el domingo. “Estamos ante la elección más clara y simple del club. Ojalá que sean el domingo. Tenemos todo preparado para disfrutar de una gran día el domingo. Todo lo que preparamos tiene un costo y a esta gente no le interesa”, sostuvo.

Durante la mañana del martes se conoció que la Justicia postergó las elecciones en Boca, como consecuencia de una presentación de la oposición, a nombre de Andrés Ibarra -candidato a presidente en la fórmula con Mauricio Macri- por “irregularidades detectadas en el padrón” sobre el empadronamiento de casi 13.000 socios.