River busca volver al triunfo como local ante Sarmiento de Junín con una sorpresa en el 11

El Millonario, que acumula tres derrotas consecutivas en el certamen doméstico, no quiere perderles pisada a los líderes de su zona: el juvenil Thiago Acosta hará su debut como titular.

La previa de River-Sarmiento

River recibe a Sarmiento de Junín, por la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de un triunfo que le permita mantenerse cerca de los líderes en la Zona A. El encuentro, que se lleva a cabo a partir de las 19.15 en el estadio Monumental, se puede ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, secundado desde el VAR por Leandro Rey Hilfer.