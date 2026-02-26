El clima en Neuquén

icon
30° Temp
23% Hum
Deportes
La Mañana River Plate

River empata ante Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo

El Millonario recibe al Taladro por la séptima fecha en lo que será el último partido del Muñeco a cargo del equipo.

Marcelo Gallardo tendrá su despedida de River en el Monumental.

Marcelo Gallardo tendrá su despedida de River en el Monumental.

River recibe a Banfield en el Monumental en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura. Aunque al Millonario le urge ganar por un acumulado de malos resultados, hoy los focos están puestos en la despedida de Marcelo Gallardo del club, tras anunciar su renuncia a principios de la semana.

Tras la derrota ante Vélez del último fin de semana, el Muñeco anunció el lunes, a través de las redes sociales del club su decisión de no continuar en el cargo, con un emotivo mensaje que generó una amplia simpatía de los hinchas.

En la entrada al campo de juego, el Monumental recibió con una gran ovación a Gallardo, e inmediatamente cantó en contra de los jugadores, reprochando la actitud de muchos futbolistas, que vienen siendo apuntados por su nivel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2027126397056020661?s=20&partner=&hide_thread=false

La información del partido entre River y Banfield

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Ian Subiabre y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2027140152800215293?s=20&partner=&hide_thread=false

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisando Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAB_oficial/status/2027141686036505051?s=20&partner=&hide_thread=false

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel