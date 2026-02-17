River empata ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina
Por los 32avos de final, el equipo de Marcelo Gallardo busca avanzar de fase y corregir el rumbo negativo de los últimos partidos.
River enfrenta al Club Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina en el Estadio Único La Pedrera, de San Luis. El partido contra el conjunto de la segunda categoría de nuestro fútbol no debería generar un inconveniente para el equipo de Marcelo Gallardo, que viene de dos derrotas consecutivas ante Tigre y Argentinos.
Este encuentro puede servirle al Millonario para renovar la confianza y ganar nuevamente el fútbol que le faltó en ambos partidos. No podrán ser de la partida Franco Armani y Marcos Acuña, aunque las novedades en el equipo son el regreso de Paulo Díaz y Maximiliano Salas al once inicial.
La información del partido entre River y Ciudad de Bolívar
- Copa Argentina 2026.
- 32avos de final.
- River – Ciudad de Bolívar.
- Estadio: Único La Pedrera.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.
Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Carlos Cuello; Alex Díaz, Nahuel Yeri, Brian Quintana, Arnaldo González; Guillermo Sánchez, Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.
