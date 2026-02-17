River empata ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina

Por los 32avos de final, el equipo de Marcelo Gallardo busca avanzar de fase y corregir el rumbo negativo de los últimos partidos.

River enfrenta al Club Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina en el Estadio Único La Pedrera, de San Luis. El partido contra el conjunto de la segunda categoría de nuestro fútbol no debería generar un inconveniente para el equipo de Marcelo Gallardo, que viene de dos derrotas consecutivas ante Tigre y Argentinos.