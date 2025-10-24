Deportes La Mañana River River empata ante Independiente Rivadavia por las semis de la Copa Argentina

El Millonario busca llegar a una nueva final luego del golpe que recibió en la Copa Libertadores de América.







River eliminó a Racing en cuartos.

River se prepara para un nuevo desafío, ya que este viernes se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza en la semifinal de la Copa Argentina, con el objetivo de volver a disputar una final después de seis años.

El “Millonario” no alcanza esa instancia desde 2019, cuando bajo la conducción del actual entrenador, Marcelo Gallardo derrotó 2 a 0 a Estudiantes de Caseros en el el mismo estadio en el que juega ante el “Lobo mendocino”, el Mario Alberto Kempes.

Aunque sin ocasiones de peligro, el partido arrancó con mucha intensidad por parte de ambos equipos. Independiente Rivadavia intentó sorprender al Millonario con una presión intensa, que los de Marcelo Gallardo pudieron sortear bien en una primera instancia.