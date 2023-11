River empata con Instituto y queda segundo en la Zona A por la victoria de Huracán

En la Zona A, los de Martín Demichelis suman 23 unidades (saldo de goles +8) y comparte la punta con Huracán (+6) e Independiente (+5), mientras que Colón suma 20 (+4) al igual que Rosario Central (+3) y Banfield (+3), ubicándose luego Instituto (+4) y Vélez (+1) con 19.

Los de Núñez tienen la gran posibilidad de clasificar primeros y de esta forma jugar con el cuarto de la Zona B. Para lograrlo deberán ganar, ya que obligaría a Huracán (visitará a Atlético Tucumán) e Independiente (jugará en Córdoba ante Talleres) a golear en sus respectivos compromisos.

Minuto a minuto

El partido no comenzó de la mejor manera para River, no por errores propios, sino porque las noticias desde Tucumán no son alentadoras: Huracán puso primera y arrancó ganando desde los cuatro minutos del primer tiempo gracias a un gol de Fernando Tobio. De esta forma, el Globo suma 26 unidades y el Millonario queda en 24 por el empate parcial.

Si bien el Millonario impone su jerarquía ante Instituto y se mantiene en campo rival, no logra materializar las situaciones. El desafío es grande: si el equipo de Parque Patricios sostiene su triunfo y suma tres puntos, a los de Núñez no les alcanzará con el empate, sino que deberán ganar el encuentro.

En los pies de Salomón Rondón, los dirigidos por Demichelis tuvieron la que hasta el momento fue la jugada más clara del encuentro: Nicolás De La Cruz lo habilitó con un pase bombeado, pero al intentar acomodarla junto al palo, el venezolano no logró acertarle al arco.

Con un 81% de posesión, la Banda mantiene su dominio sobre la Gloria. A los 41 minutos tuvo otra oportunidad, que incluso fue celebrada como gol por una buena parte del estadio: los roles se invirtieron y fue Rondón quien asistió a De La Cruz, pero el cabezazo salió pegado al palo.

Por otra parte, en Córdoba, Talleres le gana 1 a 0 a Independiente, mientras que Rosario Central se adelanta 2 a 1 ante Arsenal: con estos resultados, el Rojo sale del top 4 en la Zona A y los clasificados serían: Huracán, River, Banfield y Central.

La segunda etapa comenzó con posibilidades para ambos equipos: River tuvo un tiro al travesaño tras un remate de Esequiel Barco e Instituto se perdió un gol abajo del arco. En las tribunas, la hinchada empuja al equipo para hacerse con los tres puntos y asegurar la primera posición.

La Gloria mejoró su performance luego del primer cuarto de la segunda etapa y pudo llevarle peligro al arco de Franco Armani, aunque sin éxito. Para cambiarle la cara al equipo, Demichelis hizo tres cambios: Miguel Borja en lugar de Rondón, Pablo Solari por Nacho Fernández y Agustín Palavecino por De La Cruz.

Las formaciones de River e Instituto

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Matías Kranevitter, Nicolás De La Cruz; Ignacio Fernández, Manuel Lanzini, Esequiel Barco; Salomón Rondón. DT: Martín Demichelis

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Ezequiel Parnisari, Fernando Alarcón, Lucas Rodríguez; Matías Romero, Roberto Bochi, Gastón Lodico, Damián Puebla; Adrián Martínez y Gregorio Rodríguez. DT: Diego Dabove.

Arbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Sebastián Zunino.

Cancha: Independiente (será local River).

Hora de inicio: 18.00.

TV: TNT Sports.