River empata la serie ante Palmeiras

El Millonario cayó por 2 a 1 en la ida. Con una victoria por un gol llevará el partido a penales, mientras que si gana por dos clasificará.







Gallardo quiere marcar una nueva hazaña en River.

River visita a Palmeiras este miércoles, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro se juega en Estadio Allianz Parque de San Pablo, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.

El conjunto de Marcelo Gallardo se enfrenta nada menos que al mejor equipo de la fase de grupos, que llega a esta instancia tras vapulear a Universitario en octavos. La ida en el Monumental fue triunfo 2-1 para el “Verdao”. El ganador de esta llave que se define en Brasil se enfrentará contra el vencedor de San Pablo vs. Liga de Quito, que arrancó con victoria 2-0 para el conjunto ecuatoriano.

Juanfer Quintero, que fue clave durante los últimos minutos del partido de ida cuando ingresó, volvió a ser fundamental para abrir el marcador: tras un centro desde un tiro libre, Maximiliano Salas cabeceó y puso el 1 a 0 a los 8' minutos para igualar la serie.