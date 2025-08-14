River empata ante Libertad en la ida por los octavos de la Copa Libertadores

El Millonario afronta uno de los mayores desafíos en el semestre, con la obsesión de una nueva conquista internacional.

Libertad recibe a River este jueves, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 . El encuentro se juega en Estadio Tigo La Huerta, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.

El equipo argentino llega en un momento irregular a esta instancia clave del certamen continental, pero como favorito de la serie tras una buena primera fase de grupos. De avanzar a cuartos, se medirá contra el vencedor de Palmeiras vs Universitario.

Si bien el Millonario avisó rápido con la primera jugada clara del partido, luego de un remate de Miguel Ángel Borja , durante los minutos siguientes el partido se niveló y el local logró recuperar la pelota.

El inicio no estuvo libre de polémicas, luego de una jugada donde Kevin Castaño fue peligrosamente con la plancha hacia arriba contra Robert Rojas, donde las imágenes mostraron que incluso le movió la canillera. Sin embargo, el árbitro Wilton Sampaio decidió ni siquiera sacar tarjeta amarilla.

GyWpBKSXYAAtff_

A los 33 minutos, Hugo Fernández sacó un remate potente luego de irse solo contra Franco Armani en una contra peligrosa, pero el guardameta se hizo grande e intervino para mantener el cero en el Millonario.

Las formaciones de Libertad vs River por Copa Libertadores

Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Cómo ver en vivo Libertad vs River

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.