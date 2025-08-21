River empató ante Libertad: silbidos y a penales

El Millonario se mide ante el equipo paraguayo en el estadio Monumental luego de haber empatado 0 a 0 en la ida.
River recibe a Libertad este jueves, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro se juega en Estadio Monumental, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+. Tras el 0-0 en Paraguay, el conjunto argentino busca hacerse fuerte de local para sellar el pase a cuartos. De avanzar, se medirá contra el vencedor de Palmeiras vs Universitario.
El Millonario comenzó tomando el protagonismo del encuentro, pero los paraguayos dejaron en claro que no iban a ser meros espectadores desde el comienzo, ya que aguardaron agazapados para salir de contra y crearon peligro en los primeros minutos.
A los 28 minutos del primero tiempo, luego de una buena jugada colectiva tras un cambio de frente de Nacho Fernández y un pase exquisito del Huevo Acuña, Facundo Colidio remató al travesaño y Sebastián Driussi recogió el rebote para poner el 1 a 0.
A los 42 minutos, Libertad dio la sorpresa desde su fuerte: la pelota parada. El ex River, Robert Rojas, convirtió desde el tiro de esquina luego de que Franco Armani se quedara a mitad de camino en el centro.
El segundo tiempo para el Millonario arrancó complicado: Giuliano Galoppo se fue expulsado a los 7 minutos por doble amarilla y más tarde, el goleador de la jornada Driussi debió salir lesionado y en su lugar ingresó Miguel Ángel Borja.
Perjudicado por la inferioridad numérica, Libertad tuvo más oportunidades y, de haber estado más preciso, podría haber ganado el partido en los 90 minutos. River sufrió y llegó a los penales con lo justo, mientras que el público silbó el desempeño de los jugadores.
Las formaciones de River vs Libertad por Copa Libertadores
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.
Cómo ver en vivo River vs Libertad
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
