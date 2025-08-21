River empató ante Libertad: silbidos y a penales

El Millonario se mide ante el equipo paraguayo en el estadio Monumental luego de haber empatado 0 a 0 en la ida.

River recibe a Libertad este jueves, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 . El encuentro se juega en Estadio Monumental, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+. Tras el 0-0 en Paraguay, el conjunto argentino busca hacerse fuerte de local para sellar el pase a cuartos. De avanzar, se medirá contra el vencedor de Palmeiras vs Universitario.

El Millonario comenzó tomando el protagonismo del encuentro, pero los paraguayos dejaron en claro que no iban a ser meros espectadores desde el comienzo, ya que aguardaron agazapados para salir de contra y crearon peligro en los primeros minutos.

A los 28 minutos del primero tiempo, luego de una buena jugada colectiva tras un cambio de frente de Nacho Fernández y un pase exquisito del Huevo Acuña , Facundo Colidio remató al travesaño y Sebastián Driussi recogió el rebote para poner el 1 a 0.

¡¡PALOMITA DE DRIUSSI Y RIVER LE GANA 1-0 A LIBERTAD!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

A los 42 minutos, Libertad dio la sorpresa desde su fuerte: la pelota parada. El ex River, Robert Rojas, convirtió desde el tiro de esquina luego de que Franco Armani se quedara a mitad de camino en el centro.

El segundo tiempo para el Millonario arrancó complicado: Giuliano Galoppo se fue expulsado a los 7 minutos por doble amarilla y más tarde, el goleador de la jornada Driussi debió salir lesionado y en su lugar ingresó Miguel Ángel Borja.

¡EXPULSADO GALOPPO EN EL COMIENZO DEL ST Y RIVER, EMPATANDO 1-1 CON LIBERTAD, SE QUEDA CON UNO MENOS!



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Perjudicado por la inferioridad numérica, Libertad tuvo más oportunidades y, de haber estado más preciso, podría haber ganado el partido en los 90 minutos. River sufrió y llegó a los penales con lo justo, mientras que el público silbó el desempeño de los jugadores.

Las formaciones de River vs Libertad por Copa Libertadores

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

Cómo ver en vivo River vs Libertad

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.