River le gana a Banfield en el Monumental

El inicio del partido comenzó con una mayor posesión del equipo local, que sin embargo no logró crear peligro. Antes de los primeros 15 minutos, ambos equipos tuvieron su primera oportunidad con un cabezazo de Leandro González Pírez y un remate de Bruno Sepúlveda que se fue desviado.

Con el empuje de Claudio Echeverri, River comenzó a llegar más y de forma más clara. Sin embargo, no fue casi hasta el cierre de la primera etapa donde pudo abrir el marcador. Los dirigidos por Marcelo Gallardo anotaron el 1 a 0 gracias a un golazo de Pablo Solari a los 44 minutos.

Así llegan River y Banfield

River viene de igualar 0-0 ante Defensa y Justicia en condición de visitante, sumando 27 puntos y ubicándose undécimo. Ademas, el “Millonario” llega de quedar eliminado por la Copa Libertadores el pasado martes ante el Atlético Mineiro -donde perdió 3-0 en Brasil y empató 0-0 de local-.

El entrenador Marcelo Gallardo realizará cambios en el once que enfrentó al “Halcón de Varela”, los cuales eran suplentes, ya que volverán a jugar los titulares en busca de sumar de a tres de forma obligada.

Por su parte, Banfield llega de sorprender tras ganarle 2-1 a Racing en el estadio Florencio Sola, por lo que suma 21 puntos que lo posiciona en el vigésimo tercer puesto de la tabla de posiciones. De esta forma, buscará su segunda victoria consecutiva. Su técnico Gustavo Munúa no llevaría a cabo modificaciones en relación al equipo que le ganó a la “Academia”.

Las formaciones de River y Banfield

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña o Enzo Díaz; Santiago Simón, Matías Kranevitter o Rodrigo Villagra, Manuel Lanzini, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ramiro Di Luciano, Alexis Maldonado, Nicolás Hernández, Matías De Ritis; Matías González, Martín Cañete, Cristian Núñez, Braian Galván; Bruno Sepúlveda y Leandro Garate. DT: Gustavo Munúa.

La sanción que enfrenta River para el duelo ante Banfield

Jorge Brito, contra el Gobierno de CABA por la sanción a River

El presidente de River, Jorge Brito, publicó en redes sociales un fuerte mensaje hacia el Ministerio de Seguridad, que clausuró la tribuna Centenario Alta del Estadio Monumental para el partido ante Banfield, el próximo sábado a las 18:00 hs.

A través de su cuenta oficial de X (Twitter), el mandatario del conjunto de Núñez se pronunció acerca de la doble sanción, en la que también sufrió una clausura administrativa además de la de la tribuna, y mostró su disconformidad con la decisión de prohibir la presencia de hinchas en una parte del estadio.

“Estoy totalmente en contra de la medida del Ministerio de Seguridad del GCBA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de clausurar la tribuna Centenario Alta por el recibimiento histórico que hicimos ayer”, escribió en un extenso texto.

Y continuó: “Ya vimos que, en otras canchas del fútbol sudamericano, por Copa Libertadores, los organismos locales no clausuran una tribuna por la celebración de sus hinchas y la de River no debe ser la excepción”, en referencia a los recibimientos hechos por clubes brasileños y que no son sancionados.

Por otro lado, Brito no desaprovechó la oportunidad para agradecer a los hinchas millonarios el apoyo hacia sus jugadores en el duelo ante Atlético Mineiro, que terminó en empate 0-0 y sentenció la eliminación de River por la contundente derrota por 3-0, sufrida en el partido de ida en Brasil.

“Ante esta medida antipática, aun así, quiero felicitar al hincha de River que hizo un recibimiento nunca visto en la historia del fútbol, acorde al movimiento popular más grande del mundo. Fue ejemplar: en familia, sin incidentes, sin violencia, y como siempre alentando a River y estando todos unidos”, concluyó.