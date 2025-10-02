River le gana a Racing con un gol de Salas

El Millonario y la Academia juegan en Rosario, mientras los de Gallardo buscan reponerse de la eliminación en la Libertadores.

River y Racing se miden en un duelo que promete muchas emociones.

Racing y River chocan este jueves en el marco del partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina . El encuentro se juega desde las 18 horas de Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario. Se podrá ver por TyC Sports.

El “Millonario” viene de semanas complicadas tras la eliminación en la Copa Libertadores y de perder de local contra Deportivo Riestra; mientras que la "Academia" llega como semifinalista de América.

El que se quede con el clásico y el mano a mano se medirá en semifinales con Independiente Rivadavia de Mendoza. Del otro lado chocarán Belgrano y Argentinos Juniors.

A los 5' minutos del primer tiempo, la inexorable ley del ex se hizo presente: Facundo Colidio desbordó por la banda y asistió a Maxi Salas, quien convirtió el 1 a 0, pero no gritó el gol por su pasado en la Academia.

¡GOL DE RIVER, GOL DE SALAS! El ex Racing y la ley del ex: gran centro de Colidio y definición del 7 para el primero del Millonario en Rosario.

Disfrutá el partido en TyC Sports y TyC Sports Play pic.twitter.com/8kUgSX9iEO — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) October 2, 2025

Lejos de quedarse, Racing buscó decididamente el empate con Maravilla Martínez como caballito de batalla. Sin embargo, las arremetidas de la Academia provocaron un partido de ida y vuelta que le abrió espacios al Millonario.

Sobre el final del primer tiempo, la ausencia del VAR brindó una de las principales polémicas: Maravilla impactó con su codo a Facundo Portillo, quien inclusó se vio físicamente afectado, pero el árbitro decidió no sacar la tarjeta roja.

Las formaciones de Racing vs River

Racing: Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo y Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa y Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Cómo ver en vivo Racing vs River

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.