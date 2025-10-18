River le gana a Talleres en Córdoba

El Millonario busca recuperarse de un mal momento, tras perder seis de sus últimos siete partidos en el torneo.

Talleres y River chocan este sábado en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol . El encuentro se juega desde las 20.30 horas de Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes. Se podrá ver por TNT Sports.

La “T” de Carlos Tevez busca salir de la crisis y acercarse a la zona de clasificación; mientras que el “Millonario” atraviesa uno de sus peores momentos, tras cuatro derrotas al hilo en el certamen.

Tras un inicio de partido trabado, donde ninguno de los dos equipos podía llegar al área rival, Juanfer Quintero fue la clave para destrabar el partido a los 38 minutos: tras clarificar la jugada, Milton Casco remató al palo y Gonzalo Montiel recogió el rebote para poner el 1 a 0 .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1979701661963616375&partner=&hide_thread=false RIVER PEGÓ PRIMERO EN EL KEMPES Remate de Casco al palo, el rebote le quedó a Montiel y Herrera la metió en su propio arco para el 1-0 ante Talleres



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/iTjgrr5CQu — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2025

Aunque el Millonario parecía jugar con más confianza, llegó un llamado de atención: el lateral Augusto Schott lograba convertir también tras un rebote, pero el VAR detectó que se encontraba en posición adelantada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1979703857619042357&partner=&hide_thread=false NO SUMA EL PRIMERO DE LA T: Augusto Schott estaba adelantado y River sigue 1-0 arriba ante Talleres. pic.twitter.com/gWXLD2we9A — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025

La tranquilidad para los dirigidos de Marcelo Gallardo llegó a los 22 minutos del complemento, gracias a una presión intensa y una gran jugada de Facundo Colidio, que habilitó a Maxi Meza para el segundo gol tras superar a José Palomino con un caño.

Probables formaciones de Talleres vs River

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza; Rick, Federico Girotti, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina; Juanfer Quintero; Maxi Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Cómo ver en vivo Talleres vs River

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.