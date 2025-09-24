River perdió con Palmeiras y se quedó afuera de la Libertadores

El Millonario cayó por 2 a 1 en la ida. Con una victoria por un gol llevará el partido a penales, mientras que si gana por dos clasificará.

River visita a Palmeiras este miércoles, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 . El encuentro se juega en Estadio Allianz Parque de San Pablo, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.

El conjunto de Marcelo Gallardo se enfrenta nada menos que al mejor equipo de la fase de grupos, que llega a esta instancia tras vapulear a Universitario en octavos. La ida en el Monumental fue triunfo 2-1 para el “Verdao”. El ganador de esta llave que se define en Brasil se enfrentará contra el vencedor de San Pablo vs. Liga de Quito, que arrancó con victoria 2-0 para el conjunto ecuatoriano.

Juanfer Quintero , que fue clave durante los últimos minutos del partido de ida cuando ingresó, volvió a ser fundamental para abrir el marcador: tras un centro desde un tiro libre, Maximiliano Salas cabeceó y puso el 1 a 0 a los 8' minutos para igualar la serie.

¡GOL DE RIVER! Maxi Salas abre el marcador tras un cabezazo letal

6' | PALMEIRAS 0 - 1 RIVER



6' | PALMEIRAS 0 - 1 RIVER



Mirá la #LibertadoresEnTelefe

El duelo se convirtió en uno de ida y vuelta, donde Franco Armani fue uno de los mayores protagonistas del primer tiempo con dos atajadas claves: la primera cuando recién iniciaba el encuentro, luego de un zurdazo de Joaquín Piquerez que iba al ángulo; y la segunda en un cabezazo que permitió mantener la ventaja momentánea.

El primer tiempo estuvo plagado de polémicas: Palmeiras reclamó numerosas infracciones que el árbitro no sancionó y en otras decidió no mostrar la amarilla, pero la mayor de ellas fue cuando Giuliano Galoppo tocó la pelota con la mano en el área ampliando claramente el volumen.

¿ERA PENAL PARA PALMEIRAS? El equipo local pidió mano de Galoppo pero el árbitro continuó el juego

12' | PALMEIRAS 0 - 1 RIVER



12' | PALMEIRAS 0 - 1 RIVER



Mirá la #LibertadoresEnTelefe

Sobre el cierre de la primera etapa, el Millonario tuvo una oportunidad inmejorable para ampliar el marcador: Kevin Castaño consiguió un rebote, luego de una gran jugada colectiva, pero intentó eludir a Weverton, quien descifró sus intenciones.

El comienzo del segundo tiempo no fue el ideal para los de Marcelo Gallardo, ya que nuevamente sufrió con una pelota que cayó en el área. Vitor Roque cabeceó a quemarropa y, a pesar de una gran intervención de Armani, el delantero del Verdao logró convertir en el rebote.

¡GOL DE PALMEIRAS! Vitor Roque aprovechó el remate de Armani y empuja la pelota para convertir el empate

51' | PALMEIRAS 1 - 1 RIVER



51' | PALMEIRAS 1 - 1 RIVER



Mirá la #LibertadoresEnTelefe

A los 87' minutos, el Huevo Acuña, quien se tendría que haber ido expulsado antes en el partido por un golpe y un cabezazo sin pelota, cometió un penal luego de una desatención de River. José Manuel López lo ejecutó, convirtió y puso el 2 a 1 para Palmeiras.

¡EL FLACO LÓPEZ SENTENCIA LA SERIE ANTE RIVER Y METE A PALMEIRAS EN SEMIFINALES!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium

Disfrutá de la experiencia #Multicam

El Millonario quedó visiblemente golpeado luego de la remontada en el marcador y el Flaco López aprovechó para inventarse una jugada y convertir un golazo que significó el 3 a 1 definitivo y la eliminación de River de la Copa Libertadores 2025.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Las formaciones de Palmeiras vs River por Copa Libertadores

Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista, Aníbal Moreno; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Portillo, Kevin Castaño; Nacho Fernández, Juanfer Quintero; y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Cómo ver en vivo Palmeiras vs River

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.