River pierde con Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores

El Millonario disputa el partido de ida en el Estadio Monumental, en busca de un resultado auspicioso para viajar tranquilo a Brasil.

River recibe a Palmeiras este martes, en el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 . El encuentro se juega en Estadio Monumental, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.

El conjunto de Marcelo Gallardo se enfrenta nada menos que al mejor equipo de la fase de grupos, que llega a esta instancia tras vapulear a Universitario en octavos. El ganador de esta llave que se define en Brasil se enfrentará contra el vencedor de San Pablo vs. Liga de Quito.

El comienzo del partido fue trágico para el Millonario: apenas a los 5 minutos, Palmeiras logró abrir el marcador a través de la pelota parada. Gustavo Gómez , un especialista de los goles de cabeza, ingresó solo tras un tiro de esquina y venció la valla de Franco Armani para poner el 1 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968474360521404530&partner=&hide_thread=false ¡¡GOL DE PALMEIRAS!! Gustavo Gómez cabeceó solo y anotó el 1-0 del Verdao ante River.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qpytAfntS8 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

El gol tempranero significó un duro golpe para los de Núñez, que no logró entrar en partido durante los primeros minutos. El dominio en el comienzo fue de los brasileños, tanto que Marcelo Gallardo debió pedirles a sus dirigidos en reiteradas ocasiones que se tranquilicen.

A los 19 minutos, los de Abel Ferreira tuvieron una nueva oportunidad para ampliar la ventaja: otra vez de pelota parada, Andreas Pereira centró y Lucas Evangelista cabeceó al palo. Tras esta jugada, River logró alejar al equipo visitante de su arco, aunque no pudo crearle peligro.

Las formaciones de River vs Palmeiras por Copa Libertadores

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira; José Manuel López, Vitor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

Cómo ver en vivo River vs Palmeiras

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.