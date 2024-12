River recibe a Rosario Central para sellar la clasificación a la Libertadores: hora, formaciones y TV

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1864818389857849541&partner=&hide_thread=false ¡Los 11 de la Reserva!



Desde las 21, River recibe a Newell's por la semifinal de la #CopaProyección #VamosRiver pic.twitter.com/8hob5dfkFa — River Plate (@RiverPlate) December 5, 2024

A su vez, el delantero Adam Bareiro sufrió un esguince en el tobillo derecho, por lo que se perderá el partido ante el “Canalla” y se pone en duda su llegada al cierre del campeonato ante Racing.

Por el lado de Rosario Central, viene de caer por 2-0 ante Racing en el estadio Gigante de Arroyito. Se encuentra vigésimo en la tabla de posiciones acumulando 29 puntos.

El técnico Ariel Holan no contará con el lateral Agustín Sandez, quien vio la doble amarilla en el partido ante la “Academia”. Miguel Barbieri y Jonatan Gómez también deberán cumplir con una suspensión tras llegar al límite de tarjetas.

Las probables formaciones de River y Rosario Central

Liga Profesional 2024. Fecha 26. River - Rosario Central.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Mauro Vigliano.

Hora: 19.15. TV: TNT Sports.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña o Milton Casco; Santiago Simón, Rodrigo Villagra, Maximiliano Meza; Manuel Lanzini o Claudio Echeverri; Pablo Solari y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Luca Raffin, Mauricio Martínez, Juan Giménez y Alan Rodríguez; Lautaro Giaccone, Franco Ibarra y Tomás O’Connor; Gaspar Duarte y Enzo Copetti. DT: Ariel Holan.

El mal momento que atraviesa Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo vive las horas más dolorosas de su vida por la muerte de su padre Máximo, de 70 años, esta madrugada en un sanatorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En sus redes sociales, River lanzó un posteo dando a conocer la noticia que entristeció al mundo millonario.

"River Plate lamenta el fallecimiento de Máximo Gallardo, padre de Marcelo y entrenador de nuestro equipo de Leyendas. Acompañamos con afecto a nuestro DT y a toda su familia en este día de profunda tristeza”, escribieron en su cuenta de X (ex Twitter) junto a una imágen de él posando con la camiseta del club en el Más Monumental.

Máximo atravesaba una dura enfermedad de la cual intentaba recuperarse pero sufrió una recaída hasta la confirmación de su muerte esta madrugada. El padre de Marcelo había reaparecido públicamente en su rol de entrenador del equipo de leyendas que tiene el millonario.

Por el motivo de este proceso de recuperación Máximo no pudo asistir al regreso de su hijo al club donde ganó titulos de mucha importancia. Allí Marcelo lo mencionó al borde de las lágrimas: "Le quiero agradecer de todo corazón a todos, y en especial a mi viejo que no está acá, que no puede estar, pero que lo tengo en mi corazón. Así que ya lo vamos a tener acá...".