River sufrió la expulsión de Beltrán y empata ante Carabobo en Venezuela
El Millonario busca asegurar su liderazgo en la Copa Sudamericana, aunque Coudet guarda a varios titulares.
River visita a Carabobo por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Sudamericana. El Millonario busca asegurar el liderazgo del grupo, aunque juega contra su perseguidor inmediato, que podría superarlo si lo vence. Al mismo tiempo en Bolivia se juega Blooming contra Bragantino.
El Chacho Coudet decidió cuidar a varios de los titulares pensando en la seguidilla que tiene el Millonario: el domingo a las 19hs recibe a San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura.
El DT de River sorprendió con varios nombres en el once inicial: desde González en la saga central, Silva (que fue protagonista ante Bragantino) en el medio y Lencina en la delantera, el Chacho apuesta a los juveniles en este partido.
Así fue el primer tiempo entre River y Carabobo
A los 23 minutos, el árbitro, tras la revisión del VAR, cobró penal para River por un manotazo de Neira a Viña. Quintero tomó la responsabilidad y se lo atajó Bruera con los pies, tras un remate muy centrado del colombiano.
A los 35 minutos, el Millonario tuvo una jugada muy clara: Quintero lo encontró a Bustos por la derecha, y el lateral derecho, sin marca le pegó al arco, encontrando una enorme atajada de Bruera.
El local tuvo la más clara a los 39 minutos, cuando Tortolero tiro a penas arriba del travesaño un buen tiro libre. Por ahora, Carabobo intenta lastimar a River de contragolpe.
River se fue al vestuario con una buena noticia: Carabobo se quedó con diez jugadores, tras la expulsión de Castillo, que le fue con un planchazo fuerte a Freitas. El juez, nuevamente, necesitó ir al VAR para decidir.
Así se vive el segundo tiempo entre River y Carabobo
A pesar de que el segundo tiempo empezó con un trámite algo más lento que el primero, River encontró la ventaja con la pelota parada: con un córner desde la derecha, Meza conectó un gran cabezazo para el 1-0.
El Millonario se quedó bastante después del gol y lo pagó caro: a los 76 minutos, tras una falta de Juan Cruz Meza en el área, el árbitro cobró penal para Carabobo, que fue aprovechado por Matías Núñez, que remato bien pegado al palo izquierdo de Beltrán y empató el encuentro.
A los 86 minutos de partido, Beltrán salió lejos y cortó una contra de Carabobo. El árbitro, tras varios minutos y la revisión en el VAR, expulsó al arquero. River no tiene más cambios y fue obligado a improvisar a Viña en el arco.
Los datos del partido entre River y Carabobo
- Copa Sudamericana
- Grupo H - fecha 4
- Carabobo (Ven) - River (Arg)
- Estadio: Polideportivo Misael Delgado
- Árbitro: Derlis López (Par)
- VAR: Fernando López (Par)
- Hora: 21:30. TV: DSports
Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Leonardo Aponte; Jonathan Bilbao, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Loureins Martínez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Facundo González, Germán Pezzella, Matías Viña; Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza; Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
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