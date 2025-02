River viaja a San Juan con dos ausencias sorprendentes: hora, formaciones y TV

El entrenador Marcelo Gallardo no podrá contar con el mediocampista Giuliano Galoppo , quien sufrió una distensión en el cuádriceps izquierd o. A su vez, recibió la buena noticia de que Matías Rojas ya cuenta con el alta médica y Manuel Lanzini se recuperó de un esguince acromioclavicular.

En la lista para visitar a San Martín de San Juan aparecieron Franco Mastantuono y también Ian Subiabre, que viene de tener un gran torneo en Venezuela. Ambos son muy tenidos en cuenta por el Muñeco para lo que viene, ya que a su equipo le faltó cambio de ritmo en los primeros partidos del año y el entrenador busca la mejor forma.

Subiabre fue uno de los mejores jugadores del equipo junto a Claudio Echeverri, surgido en la cantera riverplatense y hoy en el Manchester City, y Milton Delgado, el volante central de Boca al cual el xeneize también metió rápidamente en la nómina para el encuentro frente a Aldosivi, este sábado en La Bombonera.

Si bien casi no habían tenido minutos en los primeros seis encuentros del certamen, las ausencias de Ignacio Fernández y Leandro González Pírezen la lista de concentrados son importantes y generan impacto. El volante tuvo ofertas de otros clubes, como Gimnasia de La Plata, para salir en el último mercado, pero decidió quedarse pese al mal año que había tenido en el Millo. Por su parte, el defensor tuvo sondeos de Estudiantes y tampoco quiso emigrar.

Los convocados por Marcelo Gallardo para visitar a San Martín de San Juan por la fecha 7 del Torneo Apertura. #VamosRiver pic.twitter.com/eEArVoC7pk — River Plate (@RiverPlate) February 21, 2025

Desde que volvió de Atlético Mineiro, Nacho nunca estuvo cerca de aquel que supo ser uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en el ciclo anterior de Gallardo. Por su parte, el zaguero perdió mucho terreno con la llegada de Martínez Quarta más German Pezzella y Paulo Díaz, que ya estaban.

Por otro lado, San Martín todavía no consiguió victorias desde su vuelta a la Primera División y en seis partidos solo obtuvo tres empates y tres derrotas. El conjunto dirigido por Raúl Antuña se encuentra en la penúltima posición con solamente tres unidades y no tendrá que lidiar solo con la presión de ganar ante su gente por primera vez, sino que también se le suma que el "Santo sanjuanino" anunció que recibirá a los fanáticos del “Millonario” en el estadio Hilario Sánchez.

Aunque Antuña todavía no dio indicios de su once inicial, no modificaría la formación con la que disputó su último encuentro ante Gimnasia La Plata.

Las probables formaciones de River y San Martín de San Juan

San Martín (SJ): Matias Borgogno; Rodrigo Cáseres, Esteban Burgos, Luciano Recalde; Alejandro Molina, Nicolas Pelaitay, Nicólas Watson, Lucas Diarte; Marco Iacobellis, Horacio Tijanovich; Franco Toloza. DT: Raúl Antuña.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Santiago Simón, Enzo Pérez, Maximiliano Meza, Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.