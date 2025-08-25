River visita a Lanús por el Torneo Clausura

El Millonario se mide con el Granate en La Fortaleza luego de clasificar de forma agónica a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Lanús y River chocan este lunes en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol . El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Lanús. Se podrá ver por ESPN Premium.

Ambos equipos llegan de sufrir entresemana por torneos internacionales: el “Millonario” clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer por penales a Libertad, mientras que el “Granate” hizo lo propio ante Central Córdoba por la Copa Sudamericana.

En un inicio de partido que tuvo pocas oportunidades para ambos equipos, Miguel Ángel Borja dejó pasar una ocasión única: apenas a los 2 minutos, Matías Galarza puso un centro preciso que dejó al colombiano solo y con el arco libre, pero elevó su remate por encima del travesaño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1960135578818674708&partner=&hide_thread=false DE NO CREER: BORJA SE PERDIÓ EL 1-0 DE RIVER ANTE LANÚS.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/lgdzGoVRPC — SportsCenter (@SC_ESPN) August 26, 2025

La primera para Lanús llegó recién a los 27 minutos, de contra. A partir de ese momento, el local empezó a avisar y Marcelo Gallardo mostró signos de descontento. A los 38', Franco Armani salvó el arco Millonario al tapar un buen remate de Marcelino Moreno.

El entrenador del equipo de Núñez, preocupado por el rendimiento, mandó a calentar a tres figuras y habituales titulares como Gonzalo Montiel, Juanfer Quintero, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Las formaciones de Lanús vs River

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Alexis Segovia; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

River: Franco Armani; Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio, Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Cómo ver en vivo Lanús vs River

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.