River vs. Estudiantes de La Plata: formaciones confirmadas

El Millonario y el Pincha se cruzan por el torneo Clausura antes de sus respectivas series de cuartos de final en la Copa Libertadores.
Estudiantes y River chocan este sábado en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Se podrá ver por ESPN Premium.
Ambos equipos tienen actividad por Copa Libertadores entresemana, por lo que podrían poner un mix entre titulares y suplentes.
Las formaciones de Estudiantes vs River
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia, Santiago Ascacíbar (c), José Sosa, Mikel Amondarain, Tiago Palacios; Facundo Farías, Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.
River: Franco Armani: Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Portillo, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
Cómo ver en vivo Estudiantes vs River
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
Te puede interesar...
Leé más
Preocupación en Boca: la promesa que se rompió los ligamentos
Otro que se fue: Matías Kranevitter se despidió de River entre lamentos y firmó con un club de Turquía
Gustavo Costas palpitó el duelo ante River y le hizo un pedido insólito a Maxi Salas luego del escándalo
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario