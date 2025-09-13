River vs. Estudiantes de La Plata: formaciones confirmadas

El Millonario y el Pincha se cruzan por el torneo Clausura antes de sus respectivas series de cuartos de final en la Copa Libertadores.

Estudiantes y River chocan este sábado en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Se podrá ver por ESPN Premium.