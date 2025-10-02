River y Racing se enfrentan por un lugar en las semis de la Copa Argentina

El Millonario y la Academia juegan en Rosario, mientras los de Gallardo buscan reponerse de la eliminación en la Libertadores.
Racing y River chocan este jueves en el marco del partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se juega desde las 18 horas de Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario. Se podrá ver por TyC Sports.
El “Millonario” viene de semanas complicadas tras la eliminación en la Copa Libertadores y de perder de local contra Deportivo Riestra; mientras que la "Academia" llega como semifinalista de América.
El que se quede con el clásico y el mano a mano se medirá en semifinales con Independiente Rivadavia de Mendoza. Del otro lado chocarán Belgrano y Argentinos Juniors.
Las formaciones de Racing vs River
Racing: Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo y Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa y Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Cómo ver en vivo Racing vs River
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
