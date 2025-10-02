Deportes La Mañana River River y Racing se enfrentan por un lugar en las semis de la Copa Argentina

El Millonario y la Academia juegan en Rosario, mientras los de Gallardo buscan reponerse de la eliminación en la Libertadores.







River y Racing se miden en un duelo que promete muchas emociones.

Racing y River chocan este jueves en el marco del partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se juega desde las 18 horas de Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario. Se podrá ver por TyC Sports.

El “Millonario” viene de semanas complicadas tras la eliminación en la Copa Libertadores y de perder de local contra Deportivo Riestra; mientras que la "Academia" llega como semifinalista de América.

El que se quede con el clásico y el mano a mano se medirá en semifinales con Independiente Rivadavia de Mendoza. Del otro lado chocarán Belgrano y Argentinos Juniors.