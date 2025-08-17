Show de goles: River pasa por arriba a Godoy Cruz en un partidazo

El Millonario, que busca asegurar el primer puesto de su grupo en el Torneo Clausura, presenta un equipo muletto en el Monumental.

Pese a que contaba con un 11 suplente, River no abandonó su esencia y comenzó el partido con el cuchillo entre los dientes. De hecho, aprovechó un lindo contraataque con unos pocos pases y Sebastián Driussi , justo antes de los 5 minutos de juego, arqueó el cuerpo y sacó un latigazo inatajable al ángulo para estampar el 1-0.

Godoy Cruz, sin embargo, no se mostró golpeado por el tanto en contra y reaccionó prácticamente de inmediato. Santino Andino, una de las grandes joyas del fútbol argentino, apareció por el sector izquierdo, le ganó en velocidad a Milton Casco y sacó un centro rasante al área que capitalizó Agustín Auzmendi. Juan Portillo, refuerzo probado como central, perdió la posición y el delantero estampó el 1-1. Al rato, los mendocinos se pusieron en ventaja, aunque la conquista fue anulada por offside.

¡QUÉ GOLAZO DE RIVER! Espectacular definición de Sebastián Driussi para el 1-0 ante Godoy Cruz

Promediando la parte inaugural, el Millonario dejó entrever que su equipo muletto también está a la altura. Nacho Fernández le dio un pase bombeado al pie a Fabricio Bustos, que tiró el centro atrás y la pelota le quedó a Driussi. El ex Dallas se encontró con la resistencia del golero, pero Giuliano Galoppo estuvo atento para volver a poner a La Banda arriba .

EL TOMBA LO EMPATÓ RÁPIDAMENTE Desborde de Andino y definición de Auzmendi para el 1-1 de Godoy Cruz ante River

RIVER OTRA VEZ EN VENTAJA



Giuliano Galoppo aprovechó el rebote en el área y anotó el 2-1 sobre Godoy Cruz



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/il0AmNy7Pn — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025

De manera increíble, el local nuevamente no pudo aguantar el resultado: Lautaro Rivero se llevó puesto a Facundo Altamira dentro del área, el árbitro Sebastián Zunino cobró penal y Auzmendi lo cambió por gol. Así, en apenas media hora, el cotejo ya tenía cuatro gritos y se esperaba una apasionante continuidad.

PENAL PARA GODOY CRUZ Rivero se llevó puesto a Altamira en el área de River



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/0IdwKLz9Tb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025

DOBLETE DE AUZMENDI PARA EL EMPATE DEL TOMBA



El delantero de Godoy Cruz se hizo cargo del penal y puso el 2-2 ante River



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/3aTKzj7Vjf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025

Tras la igualdad del elenco comandado por Walter Ribonetto, el anfitrión recuperó la posesión, aunque le faltó algo de profundidad para llegar con claridad a la meta rival. Además, sufrió un contratiempo: Bustos debió ser reemplazado por Marcos Acuña a raíz de una lesión. Antes del pitazo del juez, Juan Fernando Quintero frotó la lámpara y el volante ex Banfield cabeceó a la red para la alegría de los hinchas presentes en el Monumental.

GALOPPO MARCÓ UN DOBLETE EN UN PARTIDAZO



El volante de River se desmarcó en el área y de cabeza anotó el 3-2 ante Godoy Cruz



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/qkqmTFROBY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025

En el comienzo del complemento, los de Marcelo Gallardo no cambiaron en absoluto la postura y siguieron atacando de manera feroz. La contundencia fue absoluta: Driussi, muy cómodo como referencia en ofensiva, estuvo bien parado ante un insólito yerro de los zagueros de la visita y la picó ante la salida de Franco Petroli para concretar la goleada.

¡QUÉ DEFINICIÓN DE DRIUSSI!



El delantero de River la picó en el área chica y convirtió el 4-2 de River sobre Godoy Cruz



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/5oAIoJuhva — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025

La previa de River-Godoy Cruz

River, con una gran mayoría de suplentes, recibe este domingo a Godoy Cruz de Mendoza en el marco de la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputa en el estadio Monumental, desde las 18.30 horas, con el arbitraje de Sebastián Zunino, mientras que Ariel Penel estará en el VAR. La transmisión está a cargo de TNT Sports.

Formación de River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Ignacio Fernández, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Bautista Dadín y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

¡Los 11 del Millonario para esta tarde! #VamosRiver

Formación de Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Santino Andino, Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Gonzalo Abrego; Facundo Altamira y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.