Superclásico: ¿Por qué el gol de River está bien cobrado?

La acción fue desprolija y confusa, pero el Millo tuvo más ímpetu para ganar las divididas y contó con la suerte que no había tenido en las chances del comienzo del encuentro. La acción termina con el disparo del capitán desde la medialuna y la aparición involuntaria del venezolano en la trayectoria del balón.

Sin embargo, no fue eso lo que Boca protestó. Es que en el comienzo de la jugada, Paulo Díaz anticipa a Marcelo Weigandt en la mitad de la cancha con un salto tremendo. El lateral del local quedó tirado pidiendo infracción y ya no pudo levantarse en esa transición.

La repetición de la jugada demuestra que hay un impacto del brazo izquierdo de Díaz sobre Weigandt y que tranquilamente puede interpretarse como infracción. Sin embargo, esa acción puntual solo puede tener la intervención del árbitro Andrés Merlos, ya que el VAR tiene potestad de hacerlo en caso de tratarse de una infracción para expulsar o si el equipo que tiene la pelota no la pierde en el medio.

Como hubo un momento del ataque en el que River perdió el balón y fue Boca el que no pudo rechazar del fondo, se considera que la jugada empezó de nuevo.

Es decir: si Merlos no sanciona la falta de Paulo Díaz sobre Weigandt, el VAR no puede hacer nada y el gol tiene que ser cobrado. Por la protesta, el árbitro le pidió a Marcos Rojo (que no formó parte de la convocatoria) que saliera de la zona del túnel.