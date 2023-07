TC: José Manuel Urcera felicitó a su equipo tras el Desafío

urcebox José Manuel Urcera ingresó las dos veces en las primeras 16 vueltas de las 35 corridas.

Si bien mañana, martes 25, la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera) revisará la carrera, en particular los ingresos, pasadas y salidas de boxes para corroborar que los equipos y pilotos hayan cumplido con los requisitos impuestos para este ‘Desafío de las Estrellas’, no parece el 8° puesto de José Manuel Urcera esté en peligro ya que sus pasadas no tuvieron, aparentemente, algo que pueda llegar a infringir en alguna sanción, sin embargo mañana los Comisarios lo verán.

Además, en las últimas horas se confirmó que el autódromo Villicum de San Juan será el escenario del GP Coronación del Turismo Carretera donde se dará cierre a la Copa de Oro y, por ende, al campeonato 2023 de la categoría. Mientras que la próxima fecha, que completará la etapa regular del campeonato, será el 20 de agosto en el autódromo Oscár y Juán Gálvez de Buenos Aires, donde el último ganador fue el propio José Manuel Urcera, en 2021.