Tévez explotó y contó cómo será su futuro en Independiente

En cuanto a eso, el entrenador del equipo rojo de Avellaneda no anduvo con rodeos y explicó su futuro en la institución: “No me voy a ir de Independiente. Carlos Tevez, hagan lo que hagan, no se va. Firmé por tres años y me voy a quedar acá”, dijo y agregó: “Quiero agradecerle el apoyo a la gente. Se valora muchísimo. Me gustaría que el hincha de Independiente me aplauda por cómo juega el equipo, no por otra cosa. Está bueno que apoyen al equipo, porque si la gente te putea se hace muy difícil”.