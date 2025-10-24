Tras la tormenta: River e Independiente Rivadavia empatan en Copa Argentina

El Millonario busca llegar a una nueva final luego del golpe que recibió en la Copa Libertadores de América.

River se prepara para un nuevo desafío, ya que este viernes se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza en la semifinal de la Copa Argentina , con el objetivo de volver a disputar una final después de seis años .

El “Millonario” no alcanza esa instancia desde 2019 , cuando bajo la conducción del actual entrenador, Marcelo Gallardo derrotó 2 a 0 a Estudiantes de Caseros en el el mismo estadio en el que juega ante el “Lobo mendocino”, el Mario Alberto Kempes.

Aunque sin ocasiones de peligro, el partido arrancó con mucha intensidad por parte de ambos equipos. Independiente Rivadavia intentó sorprender al Millonario con una presión intensa, que los de Marcelo Gallardo pudieron sortear bien en una primera instancia.

A los 27 minutos del primer tiempo, River tuvo la primera clara: un remate lejano de Juanfer Quintero impactó en el palo. Poco tiempo más tarde, el área de los mendocinos pareció un pinball, con la defensa despejando cerca de la línea cuando Ezequiel Centurión había salido de los tres palos.

Durante los últimos minutos del primer tiempo, se desató una tormenta eléctrica en donde cayó tanta cantidad de agua que se volvió imposible incluso dilucidar a los jugadores. Por este motivo, la reanudación del segundo tiempo se demoró.

DILUVIO EN CÓRDOBA

Segundo tiempo demorado entre River e Independiente Rivadavia por la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/3RZdqJ1Wsl — TyC Sports (@TyCSports) October 25, 2025

Tras un entretiempo de 48 minutos y mucha gente despejando los charcos con secadores y otros elementos, el segundo tiempo se reanudó por decisión del árbitro y las autoridades ante la imposibilidad de postergarlo por la proximidad de las elecciones.

Las formaciones de Independiente Rivadavia vs River

El 11 inicial de Independiente de Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

El 11 inicial de River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs River

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.