Tras su polémica salida, Equi Fernández se despidió mensaje con un fuerte mensaje

El joven talento, surgido del Predio de Ezeiza y con experiencia reciente en los Juegos Olímpicos París 2024 con la Selección Argentina Sub 23, se refirió a su salida del club de sus amores. En su mensaje, expresó: "Hoy es un día especial, el día que me toca despedirme de mi casa. Solamente tengo palabras de agradecimiento para la gente que me ayudó desde muy chico a crecer como jugador y como persona. A los hinchas, los que siempre están en las buenas y en las malas, ¡Gracias por todo el cariño!".