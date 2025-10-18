Tras un emocionante homenaje a Russo, Boca empata ante Belgrano

El Xeneize recibe al Pirata en La Bombonera, que homenajea al fallecido exentrenador de la institución.

La hinchada de Boca en La Bombonera.

Boca y Belgrano chocan este sábado en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol . El encuentro se juega desde las 18 horas de Argentina en la Bombonera. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Xeneize” encara su primer partido en la Bombonera tras la muerte de Miguel Ángel Russo. Además de una victoria para seguir trepando en la tabla de la zona y en la anual, se espera por una jornada emocionante.

Luego de una previa emocionante, donde tanto la hinchada de Boca, como el club y los jugadores homenajearon al fallecido ex entrenador, el puntapié inicial estuvo marcado por la intensidad del equipo local, que en su primera jugada estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Miguel Merentiel .

Ambos laterales, tanto Juan Barinaga como Lautaro Blanco, se mostraron muy activos durante la primera parte y le dieron al equipo dirigido por Claudio Úbeda una buena profundidad en ataque.

Cuando promediaba la primera parte, una serie de infracciones causaron que el partido se pique y se volviera cortado, algo que el árbitro Pablo Dóvalo intentó controlar.

Las formaciones de Boca vs Belgrano

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Tobías Ostchega; Ulises Sánchez, Rodrigo Saravia, Francisco González, Julián Mavilla; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Cómo ver en vivo Boca vs Belgrano

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.