Trascendió los colores: Los emotivos mensajes de futbolistas tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Desde jugadores del plantel de Boca, pasando por Ángel Di María y hasta futbolista de River se expresaron en las redes sociales recordando al entrenador.

En las opiniones del mundo del fútbol cuesta encontrar una que cuestione al entrenador y no lo destaque como entrenador. No solo eso, sino que las opiniones destacan a Miguel Ángel Russo como una buena persona. Por los clubes que ha pasado ha dejado marca, como también en los futbolistas que ha dirigido durante sus diferentes etapas.

La muerte del entrenador marcó un triste momento en el mundo del fútbol que sigue haciéndose eco en distintos jugadores del fútbol mundial, hayan sido dirigido o no, por él. En las últimas horas los jugadores del plantel de Boca se expresaron en sus cuentas personales de Instagram.

"GRACIAS MIGUEL por mostrarnos a todos ese valor tan importante que se llama VALENTÍA. Siempre fue al frente poniendo por delante los objetivos de todo su equipo antes que su situación personal que era muy brava, me sacaré el sombrero hoy y cada día por su fortaleza. Q.E.P.D.", escribió el histórico goleador Edinson Cavani.

Lo propio hizo Leandro Paredes desde la concentración de la Selección argentina: "Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión. Gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejás muchos recuerdos y enseñanzas. ¡Hasta siempre, Miguel! Un sentido pésame a toda la familia Russo".

Por el lado de Rosario Central, club donde hizo historia y se ganó el cariño de los hinchas, fue el delantero Ángel Di María quien le dedicó una historia de Instagram con unas palabras junto a una imagen tomada durante el Mundial de Clubes donde fueron rivales: "Gracias por enseñarnos, gracias por tantas alegrías. Quedarás por siempre en nuestros corazones. Descansá en paz Miguel querido".

Alejo Véliz, delantero del canalla, expresó un sentido mensaje: "Viejito querido, cuánto aprecio te tengo, y cuánto me encantaría poder decirte una vez más, gracias por todo, siempre me demostraste tu cariño, estuviste pendiente a mi en todo momento, gracias por los consejos y por cada momento compartido. De vos aprendí muchísimo, pero más que nada a salir adelante, pase lo que pase, que todo tiene superación, y a siempre ponerle una sonrisa gigante a la vida", escribió y cerró: "Que en paz descanses guerrero, siempre estarás en mi corazón y en el de todos los que te amamos".

Entre otras figuras apareció la del histórico goleador de Boca, ya retirado, Martín Palermo: "Gracias Miguel por tu legado y los momentos compartidos QEPD".

