Derportivo ganar siempre, el exitoso León

Las hazañas deportivas lo acompañan desde su creación, quizás esta mística sea una de las claves que sentaron las bases de su actualidad de gloria. En el 2013 se coronó en el primer certamen de la Copa Neuquén luego de vencer a Bicicross.

Pero este suceso no demoraría en repetirse para alegría de la hinchada rinconense, que el año siguiente repitió este logro, esta vez ante un grande de la región, Alianza de Cutral Co. En el 2015 las cosas no serían distintas para la revelación del fútbol provincial que se coronó por tercera vez consecutiva ante Los Canales.

La seguidilla de éxitos en la copa neuquina tendría un final feliz ya que después de jugar el Federal C, donde hizo una gran campaña, fue invitado por sus méritos anteriores al Federal B, donde demostró que la categoría no le quedaba grande.

Ya dentro de esta categoría, consiguió tocar las puertas del Federal A cuando perdió con Sol de Mayo por penales, en la ciudad capital rionegrina. El elenco viedmense finalmente ascendería y la espina de un partido trabado que pudo haberle dado el paso a la tercera categoría más importante de AFA quedó en el León.

La revancha no tardaría en llegar para la joven institución que se desquitó por Copa Argentina en 2017 de los rionegrinos con una campaña que le permitió jugar con un grande del fútbol argentino, Newell’s de Rosario, y sumar así un nuevo hito en su historia ascendente.

Sin embargo, las alegrías no terminaron ahí y el León busca dar un nuevo zarpazo para seguir engrosando sus vitrinas. Irá por la cuarta Copa Neuquén, un anhelo con un detalle particular, que es que definirá de local, en lo que puede ser otro motivo para que festeje su gente.

4 Las finales de Rincón por Copa Neuquén. Ganó las tres anteriores (2013, 2014 y 2015).