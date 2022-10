Desactivaron los piquetes contra las tarifas en las rutas de Añelo

El conflicto se anidó en un reclamo vecinal por el costo de la electricidad, que se usa en parte de Añelo para calefaccionar las viviendas porque no tienen gas natural. El intendente estimó el 20 por ciento de Añelo no tiene gas de red. Son unas 600 familias las que viven en casas sin conexión de gas. Los últimos barrios entregados no cuentan con ese servicio porque la infraestructura de redes es deficitaria.