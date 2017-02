Desamor, robo y misterio

Aún no se sabe bien qué pasó el domingo por la mañana cuando detuvieron al novio de Lizy Tagliani, Federico de Nichilo, trasvestido y con varias pertenencias y dinero de la comediante. El peluquero negó que se tratara de un robo: “Llevaba plata de Lizy y mía. No es ningún delito trasvestirse. Plata llevaba porque salí y yo salgo con plata, punto”, explicó sin despejar todas las dudas. Por su lado, Lizy también desmintió que haya sido un hurto y por eso no lo denunció. “Ni bien abrieron las valijas dije ‘esto no es un robo’. Todo lo que había era un estuche de lentes vacíos, botellas de whisky, ropa vieja, mis perfumes... No había ni un jean de él. Para mí no hubo delito”, dijo la actriz, que terminó con la relación.

Pero el drama de la comediante sigue estando en boca de todos y las versiones son muchas. “El único defecto que tengo yo es amar a una trans. Es más difícil estar con alguien trans que ser trans, porque me tengo que comer la verduleada de los otros todo el tiempo”, expresó Federico e intentó desviar su rol de victimario a víctima. Con ánimos de buscar el perdón de su ahora ex pareja, declaró: “Me la banco porque amo, porque quiero”.

Lizy, aunque aseguró que no seguiría con la relación, todavía siente un gran cariño por su ex. “Amar es también acompañar en los desaciertos, el amor es más que estar juntos, trasciende al estado de pareja. Por eso estoy acá”, escribió en Twitter, compartiendo su tristeza con sus fanáticos, que no tardaron en demostrarle su apoyo.

Versiones no faltan

Si Federico no le quiso robar, ¿qué fue lo que detonó la separación? El tío de Federico dijo que su sobrino tiene trastorno de la personalidad y estaba en tratamiento psiquiátrico antes de conocer a Lizy. Pero hay otra versión que relaciona al peluquero con las adicciones, ya que lo detuvieron en una villa mientras estaba acompañado de un hombre con vínculos con los drogas. Según trascendió, la plata y las pertenecías eran para comprar droga, pero todo salió mal.