Desapareció con su amigo en el festejo de la Selección y lo hallaron calcinado

Se trata del cuerpo de Lautaro Morello , quien tenía 18 años, y era buscado junto a Lucas Escalante , de 26, según confirmaron fuentes policiales. Ambos jóvenes habían salido a festejar el luego del triunfo de la Selección argentina frente a Países Bajos en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 y desde ese momento no se supo nada de ellos.

En el mismo lugar del hallazgo, la Policía encontró una zapatilla marca Vans de color negra, similar a la que usaba Morello , un piercing y más ropa, por lo que desde el primer momento se sospechó que se trababa del cuerpo del joven de 18 años.

Jóvenes desaparecidos Florencio Varela

De esta forma, el fiscal Álvaro Garganta de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Presidente Perón, ordenó que se realice la autopsia al cuerpo y el relevamiento de huellas en el lugar del hallazgo.

Morello y Escalante fueron vistos por última vez cuando salieron en un auto BMW perteneciente a Escalante, a festejar en un boliche la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial, según le dijo la madre de Morello a la Policía.

Luego de varios días de intensas búsquedas y de investigación, se logró establecer un último contacto telefónico con los jóvenes alrededor de las 22.30 del viernes y el sábado 10 de diciembre se encontró el vehículo en el que circulaban incinerado a un costado de la ruta 6, en la zona platense de Abasto.

Este jueves, el padre de Lucas, Hilario Escalante, habló con los medios y expresó: "Hace 32 años estoy en Varela, todos son amigos, ¿por qué salta que estoy escondido?". Esta pregunta que hizo el padre surge de una hipótesis que se barajó y llegaron a pensar que los jóvenes estaban secuestrados por problemas relacionados al trabajo de Hilario, quien es dueño de una importante empresa de construcción de la localidad de Florencio Varela.

"Yo me dedico a la construcción acá en la zona. No tengo ningún roce con ningún colega, no creo que tengan quejas de mi", sostuvo.