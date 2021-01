Las fiestas clandestinas parecen no tener fin. Durante la madrugada del domingo, la Policía desarticuló una fiesta en una vivienda particular de San Martín de los Andes donde decenas de personas no cumplían con los protocolos para prevenir el COVID, y llegó a tiempo para frenar otra que se estaba organizando en un sector de acampe de Villa La Angostura,.