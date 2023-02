Descontrolado: tenista tuvo un ataque de furia y rompió tres raquetas en 25 segundos

Acto seguido, Bublik caminó hacia el banco, tomó una nueva raqueta y volvió a estrellarla contra el cemento. Y, cuando parecía que todo había terminado, el joven fue por una tercera e hizo exactamente lo mismo.

raqueta.png Alexander Bublik exploto de furia y rompió tres raquetas en tan solo 25 segundos.

Finalmente, el tenista que representa a Kazajistán agarró su cuarta raqueta y se dirigió hacia su lado de la cancha para continuar con el juego, el cual acabó con victoria de Barrere por 4-6, 7(14)-6(12) y 6(3)-7(7) en dos horas y treinta minutos.

Esta no es la primera vez que Alexander Bublik da la nota por sus polémicas actitudes o declaraciones en el mundo del tenis. En el año 2020, durante una entrevista con L'Equipe, reconoció que odiaba el deporte y que solo lo jugaba por el dinero. “Odio todos los días que tengo que jugar. Para ser sincero, no veo un punto positivo en ser tenista. Solo juego por dinero. Si no hubiera dinero en juego, me detendría de inmediato. No creo que haya ganado lo suficiente. De lo contrario ya me habría retirado. O tal vez no... Todavía no he llegado al mismo punto que mi amigo Bernie (Bernard Tomic). Pero no estoy lejos de eso”, expresó.