Descubren una foto juntos ¡6 años antes de conocerse y lejos de Cipo!

Cumple años Camila, la hija del medio, y goleó el Ciclón y es único puntero. Hay clima de fiesta por partida doble en la casa cipoleña de Lorena y Pablo, protagonistas de una increíble historia de misterio y amor, en la que San Lorenzo justamente no ocupa un papel menor… Risas, aplausos, cantos y alegría. El contexto ideal, entonces, para repasar una de esas casualidades de la vida difícil de explicar que dejan perplejos a todos. ¡Están a tiempo los directores de cine a los que les gusta jugar con el pasado y el destino! Anímense que no los defraudará el guión verídico que ya revelamos, primero en forma cronológica y luego con testimonios que erizan la piel. Una trama en la que parece reivindicar a la famosa leyenda del “hilo rojo”.

Año 2023. Cipolletti. Ambos comieron perdices y son felices aquí, donde se afincaron y conformaron una hermosa familia. A pedido de LMC, contaron la increíble experiencia, que invita a creer o reventar, y hasta recrearon la enigmática foto 25 años más tarde…

Cipolletti-Pablo Baron (Historias de Flia) (1).JPG 25 años más tarde y a pedido de LMC, recrearon la imagen en su casa cipoleña. Antonio Spagnuolo

“Esa foto la había seleccionado porque la tenía con mi mamá, cuestiones del destino”, explica Lorena mientras descuelga unos globos azulgrana del cotillón del cumple.

“Estadísticamente es imposible, muy poco probable que pueda suceder. Que yo salga parado en el medio, 6 antes de conocernos, con una puntería milimétrica justo a la altura de ella... Quedó inmortalizado ese momento en esa imagen. Da a entender que la suerte estaba echada…”, sigue sorprendido aún hoy Pablo, quien hace una lectura inteligente de la inédita situación.

“En el departamento en Bariloche la tenía colgada junto a otras 9 fotos que me parecían importantes, me había ido a bañar porque teníamos un casamiento y allí él tuvo tiempo hasta de encontrarse en la imagen”, recuerda con picardía Lore, consciente de que la espera del por entonces muchacho no resultó breve…

Cipolletti-Pablo Baron (Historias de Flia) (9).JPG Hoy tienen una hermosa familia. Martina -12-, Camila que este sábado cumplió 9 y Lara de 7, sus tres bellas hijas. Antonio Spagnuolo

“Después de esa tarde cada cuál siguió su vida, yo me recibo de abogado y ella de contadora en 2004. Nos vamos a vivir los dos afuera y oh casualidad, ambos a la misma zona porque teníamos el objetivo en común… de vivir en la cordillera. Ella a Bariloche y yo a Villa La Angostura. Conocí a una compañera suya que estaba viviendo en La Angostura, nos cruzamos en un cumpleaños y nos pusimos de novio”, repasa el cuervo los caminos de ambos que volvieron a unirse para no separarse más...

“Cuando salí de bañarme lo noté sorprendido. ‘No puede ser lo que acabo de ver me dijo’. Y sí, la verdad increíble”, admite la también mamá de Martina (12) y Lara (7).

“Ahí uno siente que encontró la media naranja”, reflexiona Pablo en otro pasaje romántico.

“Y vos fíjate que hay miles de personas en ese lugar -por Plaza Francia-, millones en el mundo y justo aparecemos los dos”, acota Lore dimensionando el curioso hecho.

“La historia se siguió escribiendo. Hoy estamos viviendo en Cipolletti con 3 hermosas hijas. Siempre lo vimos como algo aleatorio, accidental, casual a la imagen”, redondea Barón. El guiño del destino, en un caso único. El hilo (azul y) rojo… ¡Santo milagro!